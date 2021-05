ANO až třetí. Ve volbách by ho mohly předstihnout obě koalice

Koalice Pirátů a STAN si drží vedení podle několika předchozích volebních modelů, podle nejnovějšího by zůstala v čele s 27 procenty hlasů. V závěsu by bylo spojení stran KDU-ČSL, TOP-09 a ODS, které by dostalo 21,5 procenta.

Hnutí ANO nadále ztrácí, podle současného modelu mu připadá 21 procent hlasů. ANO dále pokračuje v sestupném trendu i podle nejnovějšího průzkum agentury Median ze začátku května. Z březnových 24,5 procenta kleslo i podle této agentury na současných 21 procent.

Pokud by strany kandidovaly v ohlášených koalicích, čtvrté místo by patřilo hnutí SPD (12 procent). Pátou příčku by s pěti procenty obsadila strana KSČM.

Aktuální průzkum Kantar: volební model, pokud by strany a hnutí kandidovaly v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny samostatně.

Vítězství Pirátů a STAN předpověděla dříve také agentura Ipsos, koalice by podle jejího průzkumu získala 27,9 procenta. Podle zkoumání této agentury by obsadilo hnutí ANO ještě druhé místo s 22,2 procenty, koalici SPOLU by patřila až třetí příčka (21,7 procenta). Volební účast by podle Ipsosu dosáhla 65 procent.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, obsadila by vládní strana první místo s 20 procenty, jedná se o nejnižší zisk ve volebním modelu od začátku měření, tedy od února 2014. O jeden procentní bod by zaostávali Piráti, uvádí Kantar. Další příčka by pak patřila straně ODS s 11,5 procenty, následovaly by STAN a SPD shodně s 11 procenty.



Průzkum společnosti Kantar proběhl ve dnech 12. až 30. dubna, účastnilo se ho 1 200 respondentů.