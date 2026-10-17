Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

Jak dopadlo druhé kolo senátních voleb ve vašem okolí? Výsledky jednotlivých obvodů i podrobnou okrskovou mapu nabízí volební speciál iDNES.cz. Ve druhém kole letos voliči rozhodují ve 22 senátních obvodech, v dalších pěti byl vítěz znám už po prvním kole.
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Senátní mapa funguje trochu jinak než mapa komunálních voleb z minulého týdne. Zatímco u výsledků do zastupitelstev bylo možné zadat název konkrétní obce a zobrazit její výsledky, senátní mapa vyhledávání obcí nenabízí. Přepínat lze mezi výsledky prvního a druhého kola a podrobnější pohled poskytuje okrsková mapa.
Uživatelé mobilní aplikace idnes.cz najdou výsledky obcí zde.
Podívat se můžete do okrskové. V ní lze sledovat, jak se podpora dvojice finalistů lišila i na velmi malém území. Po najetí kurzorem na konkrétní volební okrsek se zobrazí, kolik procent hlasů v něm oba kandidáti ve druhém kole získali. Barevné rozlišení zároveň na první pohled ukazuje, který z kandidátů v daném okrsku zvítězil. Okrsek přitom může představovat část města, menší obec nebo jiné přesně vymezené volební území.
Mapa tak umožňuje porovnat nejen konečné výsledky celých senátních obvodů, ale také výrazné rozdíly uvnitř nich – například zda měl jeden kandidát převahu v centru města a druhý v jeho okrajových částech či okolních obcích. Data do volebního speciálu iDNES.cz dodává Český statistický úřad.