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Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

Petra Škraňková
  14:39

Mapa obvodů pro volby do Senátu v roce 2026 | foto: iDNES.cz

Jak dopadly senátní volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Na mapě jsou dobře si můžete vyhledat konkrétní obec a podívat se, která kandidátka v ní získala nejvíce hlasů.

Jak dopadlo druhé kolo senátních voleb ve vašem okolí? Výsledky jednotlivých obvodů i podrobnou okrskovou mapu nabízí volební speciál iDNES.cz. Ve druhém kole letos voliči rozhodují ve 22 senátních obvodech, v dalších pěti byl vítěz znám už po prvním kole.

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Senátní mapa funguje trochu jinak než mapa komunálních voleb z minulého týdne. Zatímco u výsledků do zastupitelstev bylo možné zadat název konkrétní obce a zobrazit její výsledky, senátní mapa vyhledávání obcí nenabízí. Přepínat lze mezi výsledky prvního a druhého kola a podrobnější pohled poskytuje okrsková mapa.

Mapa obvodů pro volby do Senátu v roce 2026

Uživatelé mobilní aplikace idnes.cz najdou výsledky obcí zde.

Podívat se můžete do okrskové. V ní lze sledovat, jak se podpora dvojice finalistů lišila i na velmi malém území. Po najetí kurzorem na konkrétní volební okrsek se zobrazí, kolik procent hlasů v něm oba kandidáti ve druhém kole získali. Barevné rozlišení zároveň na první pohled ukazuje, který z kandidátů v daném okrsku zvítězil. Okrsek přitom může představovat část města, menší obec nebo jiné přesně vymezené volební území.

Mapa tak umožňuje porovnat nejen konečné výsledky celých senátních obvodů, ale také výrazné rozdíly uvnitř nich – například zda měl jeden kandidát převahu v centru města a druhý v jeho okrajových částech či okolních obcích. Data do volebního speciálu iDNES.cz dodává Český statistický úřad.

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin Půta (SLK) z Villy Hrdlička v České Lípě. Po polovině sečtených hlasů vítězí nad protikandidátkou Jitkou Volfovou. 17. října 2026
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