ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl

Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech zvolili nového předsedu. Je jím exministr dopravy Martin Kupka, který porazil v prvním kole Radima Ivana z Ostravy. „SPOLU rozvíjet nebudeme,“ řekl Kupka při grilování kandidátů na předsedu. Měl i podporu bývalého premiéra Petra Fialy, který po dvanácti letech skončil v čele ODS a byl i lídrem koalice SPOLU.

„Vrátíme se do Strakovky,“ řekl Kupka po zvolení. Slíbil po zvolení, že se chce poprat o co nejlepší volební výsledek. Děkoval svému předchůdci Fialovi.

Kupka byl zvolen už v prvním kole, když dostal 327 hlasů, jeho soupeř Radim Ivan 138 hlasů. Kupka byl jasným favoritem volby už před volbou, když získal nominaci na předsedu v jedenácti regionech, Ivan ani na jednom regionálním sněmu podporu nezískal.

„Budeme důslednou, viditelnou a sebevědomou opoziční silou, která dokáže vládu kontrolovat a tlačit k odpovědnosti. Nesmíme se smířit s tím, že tuto zemi řídí účelové spojenectví koalice nevydávání, které stojí na vzájemných protislužbách a osobních zájmech,“ řekl na kongresu Kupka.

Narážel tím na fakt, že dvě ze tří stran koalice ANO, SPD a Motoristů vedou předsedové, o jejichž vydání k trestnímu stíhání budou hlasovat poslanci – premiér a šéf ANO Andrej Babiš a předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Nový předseda ODS Martin Kupka přijímán gratulaci od svého předchůdce v čele strany, expremiéra Petra Faily.
Nový předseda ODS Martin Kupka
Nový předseda ODS Martin Kupka přijímá gratulaci od Radima Ivana, kterého porazil v prvním kole volby.
Nový předseda ODS Martin Kupka
Kupka po kongresu plánuje do několika týdnů ustavit stínovou vládu ODS. Fiala před kongresem podpořil jako svého nástupce právě Kupku.

Zaměřit by se podle Kupky měla ODS na to, aby byla opět první volbou pro podnikatele. Řekl, že ODS by měla pracovat na snížení daňové zátěže práce či na odstraňování daňových výjimek.

Volíte mezi bezpečnou minulostí a odvážnou budoucností, řekl delegátům kongresu Ivan

„My všichni se musíme změnit,“ řekl delegátům kandidát Radim Ivan. „Budete volit mezi bezpečnou minulostí a odvážnou budoucností. Změna nepočká. Budete hlasovat, jestli budete držet status quo a pomalu umírat, nebo chcete růst,“ řekl před volbou Ivan.

Značku, pod níž ODS kandidovala do Sněmovny v koalici s lidovci a TOP 09, odmítl při „grilování“ delegáty i místostarosta městského obvodu Ostrava Jih Radim Ivan, který se vůči Fialovi při volbě šéfa strany vymezil.

„Slibuji, že pokud se stanu předsedou, budu vám říkat vždycky pravdu, ne jen po 12 letech,“ řekl na kongresu Ivan a odměnou mu byl jen velmi vlažný potlesk menšiny delegátů.

Kritizoval navýšení daní, ke kterému vláda Petra Fialy přikročila, či nákup čerpacích stanic státem, což šlo podle něj proti pravicovým tezím strany. Končící vedení podle něj rezignovalo na vnitrostranickou diskusi. „Politické diskusi říkáme praní špinavého prádla?“ podivoval se Ivan.

Nevidí žádný důvod k tomu, aby si stát ve svých rukou nechával pivovar v Českých Budějovicích, který produkuje pivo Budvar. Nezmínil, že to je zejména proto, aby se pivovar nedostal do rukou americké firmy Anheuser Busch, která nabízí zákazníkům značku Budweiser, vede s českou firmou ve světě známkoprávní spory a mohla by Budvar zlikvidovat.

Bylo to 12 úspěšných let, řekl bývalý premiér

Krátce před Ivanem na kongresu vystupoval Fiala, který hodnotil politickou scénu, a poradil ODS., jak by měla postupovat, aby byla úspěšná. O své éře v čele strany řekl: „Bylo to dvanáct úspěšných let.“ Fiala také straně při své loučení poradil, aby nevynášela vnitřní problémy a prala „špinavé prádlo“ vždy doma.

Jeho bilanční projev Fialy kongres zahájil. Už neobhajoval post ve vedení strany poté, co volby do Sněmovně suverénně vyhrálo opoziční hnutí ANO a jeho šéf Andrej Babiš sestavil vládu ANO, SPD a Motoristů.

Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala. Neutká se o Hrad, podpořil Pavla

Prvním místopředsedou ODS je starosta Prahy 9 Portlík, kandidaturu vzdal Červíček.

Na kongresu ODS, který se koná v hotelu Clarion v pražských Vysočanech, delegáti rozhodli i o prvním místopředsedovi nejsilnější opoziční strany. Zvolen byl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, který dostal 412 hlasů od 506 delegátů. Neměl ve volbě soupeře.

Přitom původně byli kandidáti dva - druhým byl senátor, bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. V závěru svého nominačního projevu se ale kandidatury sám vzdal.

„Nejdůležitější povinností prvního místopředsedy je krýt záda předsedovi,“ řekl Portlík delegátům.

Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě. Nebude obhajovat mandát

„Pane Babiši, pane Okamuro, Borisi, budeme vás hlídat,“ prohlásil také nový druhý muž ODS. Jen křestním jménem zmínil ministra za Motoristy sobě Borise Šťastného, který byl dříve šéfem pražské ODS. Na dotaz, jak chce v dalších volbách porazit Babiše, opáčil Portlík: „Andrej je náš soupeř, není to zlo světa.“

Dostal i otázku, koho by rád viděl v pozici dalších místopředsedů. Zmínil výslovně jen Červíčka. „Já mám Martina rád. Doufám, že ta láska je opětovaná.“ O řadových místopředsedech ODS rozhodne až v neděli.

