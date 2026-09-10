Pavlovi sponzoři poslali opozici miliony na kampaň. Kdo všechno platí stranám volby

Největší sumu poslali politikům sponzoři prezidentské kampaně Petra Pavla, kteří mezi opoziční strany rozdělili celkem 6,6 milionu korun. Nejvíce, tři miliony, poslali STAN. Za darem stojí miliardáři Martin Vohánka, Libor Winkler, Jan Barta a další, kteří se sdružují ve Spolku pro podporu liberální demokracie a kteří v roce 2022 výrazně podpořili i kampaň Petra Pavla.
Těmito prostředky si financuji vlastní kampaň do Senátu. Pokud poskytnu další prostředky, budou opět určeny výhradně na náklady spojené s mou kampaní.