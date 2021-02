Ideálně potřebujeme k přípravě 90 dní, říká statistický úřad k přepočtu voleb

Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny na pátek 8. a sobotu 9. října, kdy se v parlamentních volbách vyberou dvě stovky zákonodárců. Ve středu ovšem Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Týká se hlavně rozdělení volebních krajů a přepočtu hlasů na mandáty. Právě přepočet má na starosti Český statistický úřad, který by chtěl na přípravu nejlépe tři měsíce.



„Ideální varianta schválení zákona je co nejdříve,“ podotkl ke změně volebního systému právník a expert na volby Petr Mlsna v rozhovoru pro iDNES.cz. „Český statistický úřad bude muset připravit vnitřní systém na přepočítávání hlasů na mandáty podle toho, co bude ve volebním zákoně napsáno,“ upozornil nový šéf antimonopolního úřadu. Nová podoba volebního zákona by podle statistiků měla přijít nejlépe do začátku prázdnin.



„V ideálním případě potřebujeme aspoň 90 dnů. Nejde totiž jen o změnu v programovém vybavení, ale v případě rozsáhlejších změn by mohlo jít například o otázku správného proškolení okrskových volebních komisí a tedy přípravy metodických materiálů,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí statistického úřadu Jan Cieslar. Podle něj čím více času na přípravu jakýchkoliv voleb je, tím lépe.



Samotná změna programu spočívá v přenastavení algoritmů pro výpočet mandátu, který je potřeba ještě odzkoušet.



To ale podle Cieslara není nijak zvlášť problematické a extrémně časově náročné. „Podstatné ale je mít k výpočtu dostupné informace vycházející z volebního zákona a ze zápisu okrskové volební komise,“ dodal.



Sčítání lidu se odsouvat nebude

Český statistický úřad letos čekají dvě významné události. Kromě voleb do Poslanecké sněmovny, které budou probíhat za devět měsíců, má ČSÚ v plánu také Sčítání lidu, které začíná za necelé dva měsíce v termínu od půlnoci 27. března do 9. dubna, respektive 11. května.



Probíhat bude elektronicky, a kdo možnosti v tomto termínu nevyužije, musí povinně v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Změny ve volebním zákoně se ale podle Cieslara Sčítání lidu 2021 nijak nedotknou.



„Jde o zcela samostatný projekt, který není se systémem zpracování volebních výsledků nijak propojený. Prolíná se nám sice část personálních kapacit, ale jak máme aktuálně nastaveny harmonogramy obou akcí, jsme schopni sčítání lidu i zpracování výsledků voleb zajistit. A to i v případě změny volebního zákona,“ říká mluvčí Českého statistického úřadu.

Sčítání lidu, které probíhá jednou za deset let, se tak odsouvat nebude. Zapojit se musí všichni, kdo mají ve chvíli sčítání trvalý nebo přechodný pobyt na území Česka. Tedy všichni lidé od prezidenta až například po vězně. Termín podle Cieslara vybíral Český statistický úřad záměrně tak, aby byl souběh s volbami co nejmenší.