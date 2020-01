KOMENTÁŘ: Volby bez lístků účast lidí nezvýší. Radši zaveďme jednokolové volby

V loňském roce jsme zažili jen jedny volby, jarní evropské, takže byl čas zvážit možné úpravy volebních zákonů. To ministerstvo vnitra také udělalo a o jeho návrzích bude po projednání ve vládě rozhodovat parlament. Letos nás čekají volby dvoje – a to podzimní do krajů a do třetiny Senátu.