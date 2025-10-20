Nešiřte nesmysly, sepsul soud muže, který popíral existenci České republiky

Autor: ,
  16:30
Popírání existence samostatné České republiky je absurdní a zcela mylné, uvedl Nejvyšší správní soud (NSS) v rozhodnutí, jímž zamítl volební stížnost muže z Blatna na Lounsku. Muž se domáhal zneplatnění volby všech poslanců v Ústeckém kraji. Celý volební proces označil za nicotný. Česko existuje, ujistil NSS v rozsudku dostupném na úřední desce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladimír Pryček, ČTK

Protože Česká republika jako samostatný stát vůbec nevznikla, nemůže existovat ani české státní občanství, mínil pisatel stížnosti. Voliči se podle něj prokazovali doklady, které jsou „právně vadné a neúčinné z důvodu absence pravosti a pravdivosti“. Fiktivní entitou, a nikoliv státem, byla podle voliče už Česká a Slovenská Federativní Republika z let 1990 až 1992.

„Argumentace navrhovatele, založená na popírání existence samostatné České republiky, a tedy i existence státního občanství tohoto státu, je zcela mylná a natolik absurdní, že NSS navrhovateli doporučuje, aby se seznámil s relevantními informacemi, ze kterých by získal alespoň elementární znalosti ohledně existence státu, jehož je občanem, a s jejichž vědomím by dále nešířil podobné nesmysly,“ stojí v rozhodnutí NSS. Odkazuje na konkrétní historické události a ústavní zákony.

Nepřiznané koalice i eDoklady. Nejvyšší správní soud eviduje 38 stížností na volby

„Navzdory přesvědčení navrhovatele Česká republika jako samostatný, demokratický a právní stát existuje, je uznávána mezinárodním společenstvím a disponuje rovněž státními občany, kteří ve volbách do Poslanecké sněmovny využili svého aktivního a pasivního volebního práva. Proto NSS návrh na neplatnost volby kandidátů, odůvodněný neexistencí státního občanství České republiky, jako nedůvodný zamítl,“ pokračuje rozsudek.

NSS po sněmovních volbách obdržel 38 stížností, jimiž se nyní bude průběžně zabývat. Desetidenní zákonná lhůta pro zpochybnění voleb skončila v pátek. V pondělí soud také odmítl stížnost muže z Jičína. Tvrdil, že město mu a jeho rodině znemožnilo volit, protože jim nezákonně zrušilo trvalý pobyt v jejich nemovitosti. Stížnost však ani po výzvě k doplnění nesplňovala potřebné náležitosti, soud se jí tedy věcně nezabýval.

Stejně dopadl muž ze Zlína. Poukazoval na to, že v konkrétním volebním okrsku tentokrát nikdo neroznesl letáky hnutí Přísaha, které se oproti minulým volbám propadlo v počtu hlasů. Volič však ani ve stanovené lhůtě neodstranil vady návrhu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

20. října 2025  15:36,  aktualizováno  16:40

Špidla bude kandidovat do vedení SOCDEM. Chce se stát „převozníkem“

Bývalý předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík a bývalý premiér Vladimír Špidla budou na listopadovém sjezdu kandidovat do vedení SOCDEM, oznámili v dopise straníkům. Partaj se v...

20. října 2025  16:38

Ovce v brněnské stepi hynou při útocích psů. Bezohlednost, zlobí se ochranář

Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále v Brně, opakovaně napadají psi. Jen letos kvůli tomu uhynulo přes deset zvířat. Poslední útok se odehrál o víkendu, kdy potrhané a...

20. října 2025  16:30

Nešiřte nesmysly, sepsul soud muže, který popíral existenci České republiky

Popírání existence samostatné České republiky je absurdní a zcela mylné, uvedl Nejvyšší správní soud (NSS) v rozhodnutí, jímž zamítl volební stížnost muže z Blatna na Lounsku. Muž se domáhal...

20. října 2025  16:30

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

20. října 2025  16:07

Vlak u Neratovic zřejmě projel návěstidlo, provoz na trati je zastaven

Provoz na železniční trati mezi Neratovicemi a Měšicemi u Prahy je zastavený, v pondělí odpoledne vlak v úseku zřejmě projel kolem návěstidla, které další jízdu zakazovalo. Správa železnic událost...

20. října 2025  16:06

Půjdu se zbraní na úřad vlády, vyhrožoval muž. Soud mu uložil tři roky vězení

Pavlu Matějnému, který podle obžaloby loni na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se střelnou zbraní půjde na úřad vlády, soud uložil tři roky vězení. Muže...

20. října 2025  15:56

Aligátory čínské v Jihlavě prohlédli světoví zoologové, řeší genetiku i rodokmen

Pod pečlivým dohledem veterinářů a evropského koordinátora chovu je skupina tří aligátorů čínských, kteří se v roce 2023 vylíhli v jihlavské zoologické zahradě. Odchov kriticky ohroženého druhu je...

20. října 2025  15:51

Cizinec na Invalidovně kopl zlostí do metra a upadl. Souprava ho málem uvláčela

Za nedělním večerním omezením provozu metra linky B stojí podle vyšetřování policie čtyřicetiletý cizinec, který pod vlivem alkoholu kopl po vystoupení do právě stojícího vlaku. Vlivem opilosti však...

20. října 2025  15:50

Mladík pro zapomenutou nabíječku šplhal po lešení, vyhýbal se matce přítelkyně

Velmi krkolomnou cestu pro zapomenutou nabíječku od mobilu zvolil o víkendu mladík v Brně. Do bytu přítelkyně se uprostřed noci vydal po lešení, čímž vyděsil jednu z obyvatelek bytového domu....

20. října 2025  15:44

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Martin Půta po obvinění policie zůstává hejtmanem Libereckého kraje

Martin Půta zůstává ve funkci hejtmana Libereckého kraje, oznámili po společném jednání krajské koalice zástupci Starostů pro Liberecký kraj (SLK) a SPOLU. Půtu policie minulou středu obvinila z...

20. října 2025  15:26,  aktualizováno  15:40

Babiš po dovolené zamíří na Hrad. Pavel chce slyšet, jak se vyvíjejí jednání o vládě

Prezident Petr Pavel se příští pondělí v 8:30 sejde s šéfem hnutí ANO a zřejmě budoucím premiérem Andrejem Babišem, informovala kancelář prezidenta republiky na sociální síti X. „Tématem jednání...

20. října 2025  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.