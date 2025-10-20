Protože Česká republika jako samostatný stát vůbec nevznikla, nemůže existovat ani české státní občanství, mínil pisatel stížnosti. Voliči se podle něj prokazovali doklady, které jsou „právně vadné a neúčinné z důvodu absence pravosti a pravdivosti“. Fiktivní entitou, a nikoliv státem, byla podle voliče už Česká a Slovenská Federativní Republika z let 1990 až 1992.
„Argumentace navrhovatele, založená na popírání existence samostatné České republiky, a tedy i existence státního občanství tohoto státu, je zcela mylná a natolik absurdní, že NSS navrhovateli doporučuje, aby se seznámil s relevantními informacemi, ze kterých by získal alespoň elementární znalosti ohledně existence státu, jehož je občanem, a s jejichž vědomím by dále nešířil podobné nesmysly,“ stojí v rozhodnutí NSS. Odkazuje na konkrétní historické události a ústavní zákony.
|
Nepřiznané koalice i eDoklady. Nejvyšší správní soud eviduje 38 stížností na volby
„Navzdory přesvědčení navrhovatele Česká republika jako samostatný, demokratický a právní stát existuje, je uznávána mezinárodním společenstvím a disponuje rovněž státními občany, kteří ve volbách do Poslanecké sněmovny využili svého aktivního a pasivního volebního práva. Proto NSS návrh na neplatnost volby kandidátů, odůvodněný neexistencí státního občanství České republiky, jako nedůvodný zamítl,“ pokračuje rozsudek.
NSS po sněmovních volbách obdržel 38 stížností, jimiž se nyní bude průběžně zabývat. Desetidenní zákonná lhůta pro zpochybnění voleb skončila v pátek. V pondělí soud také odmítl stížnost muže z Jičína. Tvrdil, že město mu a jeho rodině znemožnilo volit, protože jim nezákonně zrušilo trvalý pobyt v jejich nemovitosti. Stížnost však ani po výzvě k doplnění nesplňovala potřebné náležitosti, soud se jí tedy věcně nezabýval.
Stejně dopadl muž ze Zlína. Poukazoval na to, že v konkrétním volebním okrsku tentokrát nikdo neroznesl letáky hnutí Přísaha, které se oproti minulým volbám propadlo v počtu hlasů. Volič však ani ve stanovené lhůtě neodstranil vady návrhu.