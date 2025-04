Hnutí SPD je v průzkumu poprvé na třetím místě před Starosty, nadále vede ANO

Podle průzkumu STEM pro televizní stanici CNN Prima News by volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty, koalice Spolu by měla 19,8 procenta. Na třetím místě je poprvé v modelu STEM strana SPD s 11,1 procenta.

To je o 0,3 procentního bodu více, než by dostali Starostové. „SPD se společným postupem se Svobodnými, PRO a Trikolorou daří konsolidovat podporu i posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů. Symbolicky, ale statisticky nevýznamně, by předstihlo STAN,“ uvádí STEM. V předchozím modelu téže agentury mělo hnutí SPD 10,5 procenta a Starostové 11,9 procenta.

Hnutí ANO se zřejmě podařilo zastavit pokles podpory z předchozích týdnů. Ve srovnání s posledním průzkumem si nejsilnější opoziční subjekt polepšil o 1,4 procentního bodu. Zisk koalice Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, se téměř nezměnil.

Mandáty V přepočtu na mandáty by ANO mělo 79 křesel, koalice Spolu by disponovala 46 mandáty. SPD by měla 25 poslanců, Starostové o dva méně a Piráti 11. Stačilo! a Motoristé sobě by získali shodně po osmi křeslech.

Piráti obsadili čtvrté místo s 6,5 procenta. STEM přisuzuje straně nejistou pozici. „Pozice této strany zůstává nadále velmi nejistá. Varovná je zejména skutečnost, že oproti loňskému roku má významně menší jádro voličů,“ podotýká agentura.

V případě hnutí Stačilo! pokračuje oslabující trend, dostalo by 5,2 procenta. Přesně pět procent nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by měli Motoristé sobě.

Žádná další strana by se do Sněmovny nedostala. Nejblíž by k tomu měla SOCDEM, které model přisuzuje 3,4 procenta.

Analytici ze STEM prováděli průzkum od 24. března do 15. dubna. Výzkumu se celkově zúčastnilo 2 103 respondentů z celé České republiky.

Níže je graf, který znázorňuje výsledky: