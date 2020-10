ANO věří nejméně lidí od voleb 2017, do Sněmovny by neprošly KSČM a ČSSD

13:23 , aktualizováno 14:04

Volby do Sněmovny by v současnosti vyhrálo hnutí ANO, dál ale ztrácí. Podle průzkumu Kantar CZ by přišlo proti srpnu o tři procentní body, aktuální zisk 24,5 procenta je nejhorší výsledek od voleb v roce 2017. Druzí Piráti jsou za vládnoucím hnutím jen o 5,5 procenta. Třetí je ODS s 13,5 procenty. Do Sněmovny by se nedostaly KSČM a ČSSD, které jsou pod pětiprocentní hranicí.