KOMENTÁŘ: Čtyři silné ženy v Senátu. Mají šanci prosadit změny

Čtrnácté řádné volby do Senátu skončily triumfem vládních kandidátů a neúspěchem razantní kampaně Andreje Babiše. Do horní komory vstupují nové osobnosti. Jak už to u konzervativní instituce bývá, nebude snadné prosadit změny, které Senát potřebuje. Skupině odvážných žen by se to ale mohlo podařit.