Jak to chce s rodinami a czexitem, řekne v Rozstřelu kandidát SPD Žantovský

„Kandiduji jako nezávislý s podporou SPD. Důvod je zřejmý: Jejich programové cíle – od ochrany rodiny po směřování k czexitu jsou mi blízké, sdílím je. A uvnitř SPD je řada lidí, kteří jsou pro mne zárukou solidnosti a přímočarosti. Typicky Jiří Kobza, ale i další,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy Petr Žantovský.

Na otázky jak by rád chránil rodinu či jak si představuje onen czexit odpoví v úterním Rozstřelu. V pořadu také zazní, jak by chtěl Žantovský v horní komoře Parlamentu České republiky využít své zkušenosti novináře či jak nahlíží na tuzemská média. Opravdu by odešel po případném zvolení do Senátu z Rady ČTK, které je dnes členem?

Osmapadesátiletý Petr Žantovský je český novinář, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog. Svými kritiky je označován za šiřitele dezinformací.

V roce 1988 absolvoval obor rozhlasová žurnalistika na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal v oboru teorie a historie žurnalistiky a médií na Katolické univerzitě v Ružomberku. V roce 2015 habilitoval v oboru masmediální studia na Fakultě masmédií Panevropské univerzity v Bratislavě.

V 80. letech působil v normalizační hudební žurnalistice, v 90. letech v soukromých nakladatelstvích. Od nového tisíciletí zastával veřejné funkce v mediální oblasti, věnoval se moderátorské či publikační činnosti a literární tvorbě.

V roce 2017 Žantovského prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy v oblasti vědy a školství. Byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2018 zastává Žantovský funkci v radě České tiskové kanceláře (ČTK). Na její schůze v poslední době však nechodí.