Rozdělené Česko: S povolební situací je nespokojena třetina lidí, ukázal průzkum

  10:47
Téměř třetina občanů Česka je nespokojená s výsledky voleb a s dosavadní povolební politikou. Naopak 38 procent Čechů současnou situaci vítá. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS. Podle analytiků většina voličů velmi věří, že strany, kterým dali hlas, budou důkladně hájit jejich zájmy, i přesto je ale podle expertů společnost v hodnocení voleb velmi rozpolcená.
„Česká veřejnost hodnotila bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny jejich výsledky dle očekávání různorodě. Celkově je však častější spokojenost (38 procent) s výsledky voleb. Naopak téměř třetina občanů (32 procent) je s výsledky voleb nespokojena a zbylých 30 procent hodnotí výsledky neutrálně,“ uvádí analytici.

Svá očekávání od nové vlády mají Češi podle průzkumu rozporuplné. Takřka třetina občanů věří, že s novou vládou se situace v republice zlepší, takřka stejná část pak očekává výrazné zhoršení. Poslední třetina pak neočekává žádnou zásadní změnu.

Rozdíly mezi voliči jednotlivých stran jsou podle analytiků velmi výrazné. „Voliči ANO a SPD očekávají výrazný posun k lepšímu, zatímco u voličů STAN a SPOLU převažuje obava ze zhoršení situace. Voliči Pirátů jsou v negativních očekáváních mírnější,“ hodnotí.

Musí prezident jmenovat Turka? Odborník vysvětluje, co říká Ústava

Většina voličů zároveň věří, že jimi zvolená strana bude maximálně plnit své závazky a hájit zejména svůj volební program.

Nejvíce nespokojených voličů má nyní koalice SPOLU, která ve volbách skončila druhá se ziskem 23,4 procenta hlasů.

„Voliči koalice SPOLU až v 75 procentech případů hodnotí výsledky voleb negativně a pouze sedm procent jejich voličů je s výsledky voleb spokojeno. V míře nespokojenosti následují voliči STAN (69 procent). Méně negativně hodnotí výsledky voleb Piráti (56 procent), přičemž až třináct procent jejich voličů je s výsledky voleb spokojeno,“ dodávají analytici.

Už nedělejte kšefty, opřel se Babiš do vlády. Pavlovi poděkoval za pomoc

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny ovládlo hnutí ANO, které získalo 34,5 procent. Na druhé místě zůstala koalice SPOLU, kterou následovali Starostové s jedenácti procenty. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš momentálně o nové vládě jedná s SPD, které ve volbách dostalo pod osm procent, a s Motoristy sobě, ti získali 6,8 procenta hlasů.

V novém šestnáctičlenném kabinetu by mělo mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. SPD by měla obsadit také post předsedy Poslanecké sněmovny, kterým by se podle spekulací mohl stát Tomio Okamura.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.