„Česká veřejnost hodnotila bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny jejich výsledky dle očekávání různorodě. Celkově je však častější spokojenost (38 procent) s výsledky voleb. Naopak téměř třetina občanů (32 procent) je s výsledky voleb nespokojena a zbylých 30 procent hodnotí výsledky neutrálně,“ uvádí analytici.
Svá očekávání od nové vlády mají Češi podle průzkumu rozporuplné. Takřka třetina občanů věří, že s novou vládou se situace v republice zlepší, takřka stejná část pak očekává výrazné zhoršení. Poslední třetina pak neočekává žádnou zásadní změnu.
Rozdíly mezi voliči jednotlivých stran jsou podle analytiků velmi výrazné. „Voliči ANO a SPD očekávají výrazný posun k lepšímu, zatímco u voličů STAN a SPOLU převažuje obava ze zhoršení situace. Voliči Pirátů jsou v negativních očekáváních mírnější,“ hodnotí.
Většina voličů zároveň věří, že jimi zvolená strana bude maximálně plnit své závazky a hájit zejména svůj volební program.
Nejvíce nespokojených voličů má nyní koalice SPOLU, která ve volbách skončila druhá se ziskem 23,4 procenta hlasů.
„Voliči koalice SPOLU až v 75 procentech případů hodnotí výsledky voleb negativně a pouze sedm procent jejich voličů je s výsledky voleb spokojeno. V míře nespokojenosti následují voliči STAN (69 procent). Méně negativně hodnotí výsledky voleb Piráti (56 procent), přičemž až třináct procent jejich voličů je s výsledky voleb spokojeno,“ dodávají analytici.
Říjnové volby do Poslanecké sněmovny ovládlo hnutí ANO, které získalo 34,5 procent. Na druhé místě zůstala koalice SPOLU, kterou následovali Starostové s jedenácti procenty. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš momentálně o nové vládě jedná s SPD, které ve volbách dostalo pod osm procent, a s Motoristy sobě, ti získali 6,8 procenta hlasů.
V novém šestnáctičlenném kabinetu by mělo mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. SPD by měla obsadit také post předsedy Poslanecké sněmovny, kterým by se podle spekulací mohl stát Tomio Okamura.