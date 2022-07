Volby do Sněmovny by vyhrálo ANO. Vrací se ČSSD, vypadli by STAN a lidovci

Nejvíce hlasů získalo v průzkumu hnutí ANO, mělo 29 procent. Na druhém místě by skončila s 16,1 procenta ODS, třetí příčku obsadilo SPD, mělo 12,5 procenta. U hnutí STAN je vidět propad. Ve volbách by nezískalo ani potřebných pět procent, aby se dostalo do Poslanecké sněmovny. Mělo 4,8 procenta hlasů. Hranici by nepřekročilo ani KDU-ČSL, získalo 4,6 procenta. Naopak ČSSD by se na rozdíl od loňských voleb do Poslanecké sněmovny dostala.

Do Poslanecké sněmovny by se tak dostalo celkem šest stran. Jako čtvrtí by skončili s 11,8 procenta Piráti, těsně nad pěti procenty by uspěla i strana TOP 09.

ANO volí nejčastěji absolventi středních škol bez maturity, a to ze 42,5 procenta. ODS pak preferují lidé s vysokoškolským vzděláním, tvoří větší čtvrtinu voličů. Vysokoškolsky vzdělaní preferují také ANO (18 procent) a Piráty (14,4 procenta). Piráty také nejčastěji podporují lidé ve věku 25 až 34 let (30,7 procenta).

Nadále rostou i voličské preference SPD. Nejčastěji je podporují lidé se středoškolským vzděláním bez maturity (24,5 procenta) a lidé ve věkové skupině 45 až 54 let (22,5 procenta).

Kdyby se volby konaly v červnu, podle průzkumu by se jich zúčastnilo 60 procent respondentů. „Dalších 13 procent dotázaných účast zvažuje,“ píše Median. Ochota účastnit se voleb je tak v současné době vyšší, než byla volební účast při loňských volbách. Median ale upozorňuje na to, že deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná.