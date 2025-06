Volby by ovládlo ANO, SPOLU posílilo. Motoristům se Sněmovna vzdaluje

Hnutí ANO by volby v květnu jednoznačně ovládlo, klesly mu však voličské preference na 32 procent. Koalice SPOLU posílila na 21 %, stejně tak SPD (13,5 %) s podporou dalších stran. Starostové si mírně polepšili.

Podpora uskupení Stačilo! v čele s předsedkyní komunistů Kateřinou Konečnou vzrostla na 6,5 procenta z pěti procent v dubnu. Piráti zůstali v modelu Medianu na 5,5 procenta.

Motoristé sobě, kteří měli v dubnu sedm procent, si pohoršili na tři procenta. Projevit se tak mohla jízda čestného prezidenta strany Filipa Turka nepovolenou rychlosti po dálnici. Podpora SOCDEM klesla ze 4,5 procenta na dvě procenta.

ANO by ve volbách, pokud by proběhly v květnu, připsalo 72 poslaneckých mandátů, SPOLU 47, SPD s podporou dalších stran 30, Starostové 24, Stačilo! 15 a Piráti 12. Koalice ANO a SPD by získala těsnou většinu 102 poslanců.

Voleb se v květnu chtělo podle Medianu určitě zúčastnit 47 procent lidí, dalších šest procent účast zvažovalo. „Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření mírně snížila, a to o dva procentní body,“ uvedli autoři průzkumu. K volbám by určitě nešlo 39 procent dotázaných, spíše by nevolilo osm procent.

„Z průzkumu lze usuzovat, že mezi těmi, kteří zvažují svou budoucí účast ve volbách a nejsou si jisti, koho by volili, je odhadem 37 procent bývalých voličů Spolu, 18 procent voličů koalice PirSTAN, 15 procent voličů ANO a 11 procent těch, kteří se minulých parlamentních voleb nezúčastnili,“ uvedl Median.

V průzkumu mezi 1. a 31. květnem se Median dotazoval 1012 lidí ve věku 18 let a víc.