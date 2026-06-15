Bída ODS, napětí u SPD i prostor pro nové hráče. Politolog hodnotí volební průzkum

Mnozí voliči mají pocit, že se ODS stává druhými Starosty, než aby navazovala na svou tradiční roli pragmatické strany s jasnými nápady a řešeními.
Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy
Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...
Dopravu na Chebsku komplikovala nehoda cisterny, řidič podlehl zraněním
S omezením v dopravě musejí počítat motoristé v úseku mezi Hazlovem a Aší na Chebsku. Mimo silnici zde skončil tahač s cisternou. Její řidič utrpěl nespecifikovaná zranění, kterým na místě podlehl....
Vláda kývla na konec poplatků ČT a rozhlasu, chce jim dát méně peněz
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda. „Nový zákon stanovuje jednoznačnou částku, kterou dostanou ze státního rozpočtu,“...
GLOSA: Mileniály vystřídali boomeři, na závěr Rock for People řádili s Iron Maiden
Festival Rock for People v neděli zakončil večer se dvěma legendami heavy metalu Iron Maiden a jejich předskokany Saxon. Do hradeckého Parku 360 dorazil i prezident Petr Pavel, který se před...
Vyhladovět a pak dorazit, bojí se kontroly, tepe opozice vládu za veřejnoprávní média
Slovenská cesta je na obzoru, reaguje bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu, které v pondělí...
Speed Dating s vědci. Talentovaní studenti dostali unikátní možnost setkat se s odborníky
Přes osmdesát studentů středních a vysokých škol a jejich diskuse s výraznými tvářemi české vědy. Poměrně novátorský způsob propojení generace zvolil Nadační fond Neuron, který uspořádal akci s...
MHD za třetinu. Praha výrazně zlevní jízdné lidem pobírajícím složku superdávky
Praha zavede nový tarif zvýhodněného jízdného pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Nárok na slevu 70 procent na měsíční kupon v MHD by měli mít od srpna lidé pobírající složku na živobytí...
Bída ODS, napětí u SPD i prostor pro nové hráče. Politolog hodnotí volební průzkum
Ve volebním průzkumu agentury Kantar příliš neuspěla ODS či SPD. Motoristé se pohybují na hraně pro vstup do Sněmovny. Zlepšení zaznamenala KDU-ČSL s novým předsedou Janem Grolichem. Dle politologa...
Chorvatští potápěči našli v plachetnici tělo čtvrtého pohřešovaného Čecha
V plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu, našli chorvatští potápěči tělo dosud pohřešované osoby. Stanici N1 to řekl šéf splitského přístavu Željko...
Postižený muž za pár stovek „pronajal“ bezdomovcům svůj byt, pak radši nocoval jinde
Neobvyklý případ dvou neomalených bezdomovců museli nedávno řešit strážníci v Pardubicích. Muž a žena tam přesvědčili mentálně postiženého, aby jim za pětistovku „pronajal“ svůj byt v chráněném...
Lékař okradl 250 seniorů. Se žalobcem se domluvil na podmínce a musí zaplatit dva miliony
Lékař z pražského armádního Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Zaminujeme tankery, nasadíme žoldáky. Britský výsadek v La Manche dopálil Rusy
Trvalo to, ale Británie konečně ukázala, že to s bojem proti ruské stínové flotile myslí vážně. Víkendové obsazení tankeru Smyrtos vyvolalo v Moskvě vlnu nevole, ale i oprávněné obavy. Podobných...
Syn norské korunní princezny dostal za znásilnění čtyři roky, vinu popírá
Norský soud v pondělí uložil synovi korunní princezny Mette-Marit a nevlastnímu synovi korunního prince Haakona čtyřletý trest za znásilnění. Soud v Oslu uznal 29letého Mariuse Borga Höibyho vinným...