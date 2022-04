Miliardáři v boji o Hrad. Co láká nejbohatší Čechy na prezidentské funkci

„Betonový král“ Tomáš Březina chce jít do boje o Hrad a sám sebe označuje za kandidáta jiného typu. Po matematikovi Karlu Janečkovi a pravděpodobném kandidátovi Andreji Babišovi chce Miloše Zemana nahradit další miliardář. A to není vše, prezidentem chce být i zakladatel firmy IDC-softwarehouse Karel Diviš. Co k takovému kroku české boháče vede?