Pavel dotahuje Babiše. Ve volebním průzkumu nemají konkurenci

V prezidentském volebním modelu zveřejněným Medianem v březnu vedl Andrej Babiš s 26 procenty a Pavel měl podporu 16 procent.

Za Babišem a Pavlem v březnu už s velkým odstupem následoval senátor Pavel Fischer se 7,5 procenta. Ekonomka Danuše Nerudová, odborový předák Josef Středula a podnikatel Karel Janeček mají po pěti procentech.

Důležitý je nicméně i volební potenciál, který napovídá, jak by mohli hlavní soupeři skončit i v druhém kole. Volební potenciál totiž ukazuje, kolik hlasů by dotyčný získal, pokud by se pro něho rozhodli všichni, kteří zvažují jeho volbu. Je totiž pravděpodobné, že se k němu přikloní ti, kterým v prvním kole jejich nakonec jiný vybraný kandidát propadne.

Tady vede Petr Pavel s 33,5 procenta nad Andrejem Babišem, který má 31,5 procenta Třetí nejvyšší volební potenciál má Pavel Fischer, a to 23,5 procenta, čtvrtý senátor Marek Hilšer se 17,5 procenta a pátý senátorka Miroslava Němcová se 14 procenty.

Koho byste volili za prezidenta? celkem hlasů: 1553 Andreje Babiše 12 %(179 hlasů) Petra Pavla 56 %(870 hlasů) Pavla Fischera 13 %(207 hlasů) Marka Hilšera 1 %(16 hlasů) Miroslavu Němcovou 7 %(110 hlasů) Danuši Nerudovou 3 %(46 hlasů) Josefa Středulu 1 %(16 hlasů) Karla Janečka 1 %(22 hlasů) Někoho jiného 4 %(68 hlasů) Nepůjdu volit 1 %(19 hlasů)

Babiš sbírá podporu nejčastěji mezi voliči svého hnutí ANO, a to se 77 procenty. Petra Pavla schvalují voliči koalice Pirátů a STAN, a to z 37 procent. Voliči koalice SPOLU nejčastěji rozdělují podporu Pavlovi a Fischerovi rovným dílem. Každého by volilo 20 procent z nich. Miroslavu Němcovou z ODS by podpořilo 15 procent.

„Stejně jako při minulém šetření ještě polovina dotazovaných, kteří plánují volební účast, není jednoznačně rozhodnuta, kterého z kandidátů ve volbách podpoří,“ uvádí Median.

Prezidentské volby by se v březnu 2022 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 68 procent respondentů. Dalších 12 procent dotázaných volební účast zvažuje.

Babiše podporují senioři

K volebním urnám by nyní nešlo 11,5 procenta dotázaných, přičemž 8,5 procenta uvádí již nyní, že by k těmto volbám nešli určitě. „Deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší, než je skutečná,“ upozorňuje Median.

Babiš má vysokou podporu zejména u lidí starších 64 let, tedy mezi těmi, kteří jsou již v důchodovém věku, a to u 43 procent z nich. Dále má vyšší podporu mezi absolventy středních škol bez maturity, a to z 42 procent.

Podpora Petra Pavla je v relativně stabilní napříč věkovými kategoriemi. Má nejvíce stoupenců mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty, a to z 24 procent.