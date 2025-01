Nárůst pro hnutí STAN a do Sněmovny i Motoristé a Stačilo!, ukázal další průzkum

11:47 , aktualizováno 11:51

Volby do Sněmovny by na začátku ledna vyhrálo hnutí ANO, které však mírně oslabilo. Vyplývá to z předvolebního průzkumu agentury NMS Market Research. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU, třetí by skončil STAN, který si oproti minulému průzkumu polepšil. Do sněmovny by se dostalo sedm stran a hnutí. K volbám by přišlo 56,9 % voličů.