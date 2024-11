Reality show s Rakušanem, pivo s Havlíčkem. Volební kampaň už začíná

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Sotva skončila kampaň do krajských a senátních voleb, strany už pomalu začaly rozjíždět první akce zaměřené na volby do Sněmovny. Mezi lidi plánují do Vánoc vyrazit takřka všechny.