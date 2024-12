Místopředseda ANO Karel Havlíček zase vymění střední Čechy za Prahu. A na souboj by rád vyzval premiéra Petra Fialu (ODS). „Nabízím férový boj. Posledně jste v Praze měli 40 procent, my 17. Máte meganáskok, tak si to pojďme rozdat,“ popichoval Fialu na dálku.

O kandidatuře v Praze podle informací iDNES.cz uvažuje i ministr vnitra a šéf Starostů Vít Rakušan. Tamní buňka STAN totiž není po kauze Dozimetr příliš v kondici a nemá ani výrazné tváře.