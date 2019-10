ANO si udržuje 30 procent podpory, do Sněmovny by neprošli lidovci

Hnutí premiéra Andreje Babiše v říjnu potvrdilo zářijový návrat nad hranici 30 procent, ačkoliv půl procentního bodu ztratilo. Agentura Median upozornila, že dotazování proběhlo až po rozhodnutí státních zástupců v kauze Čapí hnízdo, kteří zastavili Babišovo trestní stíhání.

V poklesu od srpna pokračují následovatelé ANO, Piráti i ODS v říjnu zeslábly o jedno procento. Se 12,5 procenta, respektive 11,5 procenta za lídrem nadále výrazně zaostávají. Naopak posílila další trojice pohybující se na podobné úrovni.

Hnutí SPD se sociálními demokraty a komunisty si připsaly shodně o půl procenta více. „SPD Tomia Okamury získala 8 procent a zvrátila tak čtyři měsíce trvající sestupný trend,“ dodal Median.

Poté, co se v září pohybovali Starostové a nezávislí s TOP 09 těsně nad hranicí pěti procent, si nyní obě strany trochu polepšily. To neplatí pro KDU-ČSL, lidovci v průzkumu získali jen 4,5 procenta a poprvé od letošního dubna by se nedostali do Poslanecké sněmovny.

Median však upozorňuje, že s ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku mají všechny tři subjekty na vstup do Sněmovny podobnou šanci.

Zeleným by dala hlas dvě procenta voličů, podpora hnutí Trikolóra je o půl procentního bodu níž. Průzkum pro svůj volební model prováděl Median od 30. září do 28. října. Zapojilo se do něj dospělých 1 153 respondentů.