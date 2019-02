Sněmovní volby by vyhrálo ANO, polepšilo si na 33 procent. ODS i SPD ztrácí

21:00 , aktualizováno 21:00

Volby do Sněmovny by v únoru vyhrálo hnutí ANO s třiatřiceti procenty, od lednového průzkumu si polepšilo o tři procentní body. Po třinácti procentech by shodně získali Piráti a ODS. Ve volebním modelu společnosti Median následuje ČSSD, KSČM a SPD. Kolem pětiprocentní hranice vstupu do Sněmovny zůstávají lidovci, STAN a TOP 09.