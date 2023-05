Volby by v dubnu vyhrálo ANO, TOP 09 by vypadla ze Sněmovny, hlásí průzkum

Volby do Poslanecké sněmovny by podle dubnového modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 31 % hlasů. Hned za ním by se umístili vládní ODS a Piráti s 15, respektive 10,5 %. Do dolní komory Parlamentu by se dostali ještě zástupci SPD, STAN a KDU-ČSL. TOP 09 by s 4,5 procenty hlasů zůstala mimo. Do Poslanecké sněmovny by se tak dostalo šest politických stran a hnutí.