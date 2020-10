Krajské volby třináctkrát jinak: pády matadorů, návraty i rodící se hvězdy

Středočeský kraj

Krajům letos bylo 20 let. Kdo byl nejúspěšnější hejtman toho Středočeského? Petr Bendl z ODS. Alespoň pokud jde o osmiletou délku jeho mandátu, a tudíž určitou kontinuitu v práci pro region. Zvládl kompletně první dvě období od vzniku krajů (2000-2008).

Pak ho však vystřídal korupčník Rath a všechno se začalo drolit. S Rathem nastoupila do čela jednoho z nejvýznamnějších regionů v zemi ČSSD, která kraj ovládla na dalších osm let (2008-2016). Ovšem na rozdíl od ODS k tomu potřebovala hned čtyři hejtmany. Ratha jeho trestní aféra usadila do vězení a po jeho nástupkyni Zuzaně Moravčíkové, jakési krizové manažerce na pár měsíců, se po nových volbách slehla zem. „Hejtmanskou slávu“ převzal veterinář Josef Řihák a nedůvěra ve vedení kraje záhy pokračovala. Řihák nic moc nepředvedl, a tak ho vlastní strana donutila rezignovat hned po roce a půl, aby ho nahradila poněkud dravějším Milošem Peterou.

V dalších volbách sociální demokraty připravilo o post hejtmana hnutí ANO a letos už se poprvé za dvacet let nedostali do zastupitelstva vůbec. A ANO? Pro své papalášské manýry neoblíbená hejtmanka Jaroslava Jermanová už počítá s tím, že skončí v opozici.



Jsou tu noví lidé: Starostové se starostkou Petrou Peckovou v čele jako vítězové a Piráti jako skokani voleb - jsou na kraji poprvé. A aby to nebylo jednoduché, máme tu ještě jednoho vítěze, a to celorepublikového – Martina Kupku z ODS, jehož na vrchol vynesl největší počet preferenčních hlasů. Lídra zkušeného ze všech politických úrovní, který strávil mnoho let po boku Petra Bendla na kraji a je známý svou korektností.

Pecková a Kupka. Kdo z nich povede kraj? Přednost před cennými politickými zkušenostmi nejspíš dostane žena vítězka, to se přece sluší. Tak snad to napotřetí s případnou hejtmankou klapne. Svět se mění a to je pořádná výzva.

Ivana Faryová

Jihočeský kraj

Velký návrat ODS

„Učebnicová kampaň.“ „Něco takového jsem tu dlouho neviděl.“ Samými superlativy hodnotili nasazení Martina Kuby v uplynulých měsících jeho kolegové, ale i protivníci. Přestože na jihu Čech vyhrálo hnutí ANO, když o 0,6 procenta porazilo ODS, faktickými vítězi jsou občanští demokraté. Konkrétně jeden muž. Martin Kuba. Získal nejvíce preferenčních hlasů a z tohoto pohledu je největším favoritem na hejtmana.