Povodně začaly v pátek 13. září 2024 a vrcholily v následujících dnech. Hned o týden později, v pátek a v sobotu 20. a 21. září, se měly konat volby do krajských zastupitelstev a také do třetiny Senátu. Jenže v lokalitách postižených velkou vodou na to tehdy nikdo neměl ani pomyšlení.
|
Voda, bahno a úklid. Na volby nikdo nemá čas, hlasování zachraňuje kraj
„Ať se na mě zlobí, kdo chce, ať mě klidně zavřou, tohle není normální,“ uvedla tehdy starostka Kobylé nad Vidnavou na Jesenicku Miroslava Rybáriková a přesně tak vyjádřila to, co se honilo hlavou lidem v zaplavených oblastech.
Po vodě zůstalo všude bahno
Povodně se prohnaly zejména Moravskoslezským a Olomouckým krajem a i když po několika dnech voda opadla, místním často zbyly jen oči pro pláč. Napůl stržené a podmáčené domy, utržené silnice, popadané stromy a zničený mobiliář, a hlavně všudypřítomné bahno a puch z nejhůř zatopených objektů, takové kulisy připravil přírodní živel volbám 2024 v nejednom městě a obci.
Na volby tam neměl náladu asi nikdo. Lidé řešili hlavně to, kde složit hlavu a jak udělat z mokrých a špinavých domů zase místo k životu. Ve Velké Kraši voda strhla mosty a lávky a de facto tak obec rozdělila na dvě části. Starosta Jiří Vodička upozornil, že jestli most nevyřeší rychle armáda, lidé z půlky obce se do volební místnosti ani nedostanou. „Kdyby to tady někdo viděl, tak pochopí, že občané mají úplně jiné starosti než pořádání anebo konání nějakých voleb,“ povzdechl si.
Premiér: Odložení voleb nestihneme
Opavský primátor Tomáš Navrátil marně žádal dopisem vládu o odklad voleb. Premiér Petr Fiala ale vysvětlil, že k tomu by musel být vyhlášen nouzový stav pro celé Česko a poslanci i senátoři by museli schválit ve zrychleném režimu zákon o odkladu voleb. „Měli bychom na to dva a půl dne, něco takového je stěží představitelného,“ řekl tehdy premiér. Místo odkladu, který by se nestihl, se tedy musely stihnout volby.
|
Pro volby nemáme místnost ani ruce, ať mě klidně zavřou, říká starostka Kobylé
A jak to dopadlo? V některých obcích neměli vůbec kapacitu na uspořádání voleb. Museli pomoci hasiči: přijeli, rozložili stan, velitelské stanoviště, zajistili vodu a zázemí pro komise. V hasičském kontejneru volili třeba v České Vsi na Jesenicku. V Široké Nivě na Bruntálsku jim hasiči půjčili stan, ale nešla tam elektřina. Po dobu voleb ji zajišťoval benzinový agregát.
|
Zaplavené oblasti se potýkaly s komplikacemi při volbách. Účast byla nízká
„Vůbec na nějaké volby nemám myšlenky. Jindy chodíme hlasovat pravidelně, ale teď máme důležitější starosti,“ řekla redakci iDNES.cz jedna z místních žen.
„Vy byste se chystala k volbám, kdybyste byla narychlo evakuovaná a po návratu měla vyplavený a zničený dům plný bláta?“ měl pro to pochopení starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil. Někteří ale přece jen dorazili.
A účast? V zasažených obcích nevalná. Nejmíň lidí, pod 9 procent, přišlo k urnám ve zničeném Zátoře na Bruntálsku.
Podívejte se, jak vypadaly volby v Široké Nivě: