Opozice tepe vládu, že neřeší Babišovy potíže s EU. ČR může přijít o peníze

Opoziční politici z řad Pirátů, Starostů a nezávislých nebo koalice Spolu tvrdí, že vláda na střet zájmů nereaguje dostatečně, což může ohrozit čerpání peněz z unijního fondu obnovy. Sdělili to po pondělním schválení českého Národního plánu obnovy, který schválili ministři financí zemí Evropské unie.



Česko může už v září dostat první část ze 180 miliard korun. Celkem může letos díky předfinancování projektů použít až třináct procent z této částky, zbytek by mělo získat v příštích letech.

Podle místopředsedy Evropské komise (EK) Valdise Dombrovskise musí Česko před první řádnou platbou plánovanou na příští rok vyřešit problematiku střetu zájmů. Podle letos zveřejněných závěrů auditu EK se to týká premiéra Andreje Babiše, který to ale dlouhodobě odmítá.

Europoslankyně Veronika Vrecionová považuje nynější odsouhlasení plánu za formální krok poté, co jej v červenci schválila EK. „Varovat by nás však mělo upozornění, že pokud Česká republika nepřijme opatření proti střetu zájmů, tak se žádného čerpání dočkat nemusíme. A jak víme z dnešního vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu, Česká republika se řešení tohoto problému snaží co nejvíce oddálit,“ poznamenala.



Česko žádá Evropskou komisi o odklad

Česká republika podle serveru iROZHLAS.cz požádalo EK o odklad opatření kvůli střetu zájmů premiéra Babiše. Česko mělo vrcholný orgán EU informovat do 8. září o tom, jak zlepšilo opatření proti střetu zájmů. Stát žádá komisi o odklad termínu o 60 dní.

Podle Vrecionové se z tohoto chování české vlády dá odvodit, že dokud bude Babiš jejím předsedou, Česko peníze na modernizaci ekonomiky nedostane.



Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je schválení plánu sice dobrou zprávou, nejprve si ale musí Babiš „přestat neoprávněně stáčet peníze do vlastních kapes“. Stejně jako Vrecionová míní, že peníze Česko dostane v případě, že po volbách bude sestavena jiná vláda.

Také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že pokud nebude vyřešen střet zájmů, EK peníze nejen nevyplatí, ale může i vymáhat zpět letošní zálohy. „Postoj Babiše k EU připomíná notorického gamblera, který si neustále chodí půjčovat peníze s tím, že tentokrát je to už naposledy a nikdy pak už nebude hrát. V konečném výsledku pak hazarduje s finanční prosperitou celé republiky,“ sdělila.



Hnutí STAN podle svého předsedy Víta Rakušana dlouhodobě poukazuje na to, že formulace a zacílení plánu obnovy mohlo mít pro ČR daleko větší výsledný efekt. „Vláda rezignovala na zohlednění připomínek lokální sféry, je to velká škoda,“ napsal. Také upozornil na nutnost vyřešení problematiky střetu zájmů před inkasováním peněz a důležitost voleb.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda stát zadlužila společnými dluhopisy EU až do roku 2058. „Nyní ručíme i za dluhy krachujícího Španělska a Itálie, které přitom mají vyšší důchody než naši občané v ČR. Pakliže jsme si potřebovali půjčit, tak jsme si měli půjčit sami bez EU a za výhodnějších podmínek bez ručení za státy, na jejíž ekonomiku nemáme žádný vliv,“ poznamenal.