Pravidelní členové se odhlašují z volebních komisí, v nouzi pomohou hasiči

„Ke konci srpna jsme měli nedostatek komisařů, protože právě starší občané se letos hlásili v menší míře než obvykle. Vyzvali jsme tedy veřejnost přes sociální sítě a média a během několika dnů se nám komise naplnily,“ popisuje mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.



Tamní radnice zajišťuje obsazení sedmdesáti volebních komisí. Protože celé volby doprovází zvýšená nejistota, namísto šesti až sedmi členů, které běžně každá z komisí obsahuje, se je nyní snaží naplnit osmi až deseti členy. Kromě toho si vytváří i databázi náhradníků. Chtějí se tak pojistit proti případným výpadkům.

„Aktuálně se ale situace mění dá se říci každou hodinu, někdo se odhlašuje, bereme další náhradníky,“ dodává Dobešová.



Podobnou zkušenost má i řada jiných měst a obcí. Zájemců o členství ve volebních komisí je dost. Řada obvyklých pomocníků, zejména seniorů, se ovšem odhlašuje. Třeba v Karlových Varech mají všechny komise obsazené. Přesto shánějí další zájemce. „Opět budeme zveřejňovat výzvu, že nabízíme možnost si přivydělat jako komisař,“ říká mluvčí tamního magistrátu Jan Kopál.

Nyní mají pět náhradníků.To je ovšem oproti běžným volebním obdobím velice málo. „Navíc zkušenost posledních dní ukazuje, že původně projevilo zájem asi o 100 osob více, ale z nich desítky vůbec nepřišly na první setkání svých komisí, a další desítky oznámily, že se členství vzdávají,“ dodává Kopál.

Podobně to vidí třeba i na olomouckém magistrátu. „V letošních volbách jsme zaznamenali vyšší počet stornovaných účastí v komisích, což přičítáme důsledkům pandemie,“ potvrzuje mluvčí Radka Štědrá.



Z velké části se to přitom týká seniorů, kteří patří k nejvíce ohroženým skupinám onemocnění covid-19. „U předchozích voleb byl zájem ze strany seniorů šedesát ku čtyřiceti procentům. Nyní je jich zhruba třicet procent,“ říká zase Jana Pondělíčková z městského úřadu Slezské Ostravy.

Členové volební komise přijdou do kontaktu s velkým množstvím lidí, jde tak o poměrně rizikovou aktivitu. „Pravidelní členové se nám odhlašují, asi se není čemu divit,“ míní mluvčí Prahy 5 Tomáš Kopečný s tím, že ale místa nahrazují jinými zájemci, nouzi o členy tedy nemají.

Třeba městská část Praha 6 dokonce účelově oslovuje spíše mladší lidé. „Strategie Prahy 6 pro výběr členů volebních komisí je letos nastavena tak, abychom ochránili zdraví starších lidí, přibližně ve věku kolem 70 let,“ uvedl mluvčí Jiří Hannich.

Úředníci, armáda či dobrovolní hasiči

Přestože situace zatím vypadá bezproblémově, pro jistotu se již hledají náhradní řešení, pokud by přece jen bylo lidí málo. „Máme to zajištěno pomocí krajského úřadu, v případě nedostatku by nastoupili úředníci či armáda,“ popisuje hejtman kraje Vysočina a místopředseda Rady Asociace krajů Jiří Běhounek s tím, že na ministerstvu vnitra již k tomu existují standardizované postupy, jak by se v takové situaci postupovalo.

Volební komise Volební komise sestává z minimálně šesti členů. Tvoří ji jednak delegáti jednotlivých kandidujících stran, jednak pak zájemci, kteří se hlásí přímo radnici.

Za členství v komisi náleží odměna, která činí v základu 1 800 korun, jelikož jsou ale volby letos kombinované (krajské a senátní), je odměna navýšena ještě o 400 korun.

„Předpokládám, že zástupci bezpečnostních složek by nám byli uvolněni na jedno dopoledne a jedno odpoledne,“ dodal.

To je však až krajní možnost. Ještě než by došlo na úředníky či armádu, mají obce v záloze dobrovolné hasiče. Na ty se obrátil minulý týden ministr vnitra Jan Hamáček, dopisem je požádal o případnou spolupráci poté, co se na tom domluvili zástupci vlády a krajů.

Podle starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jana Slámečky mohou dobrovolní hasiči v případě potřeby pomoci, centrálně ale pomoc organizovaná nebude. Jednání tak budou případně probíhat v rámci dané obce.

„Část lidí váhá, čeká, jak se bude vyvíjet situace s počtem nakažených, jak bude zajištěna hygiena přímo u voleb. Může se stát, že někdo ve středu před volbami (které budou v pátek a v sobotu, pozn. red.) řekne, že nepřijde,“ dodal Běhounek.



Volby v čase koronaviru

Volby letos proběhnou v prvním a druhém říjnovém týdnu. Vzhledem k epidemiologické situaci je doprovází i další opatření. Před týdnem profesionální hasiči rozvezli do krajských hasičských sborů 3,2 milionu roušek určených do volebních místností. Distribuovat je budou dál do zhruba 400 míst po republice, odkud budou rozesílány do volebních místností.

Komise ve volebních místnostech bude vybavena rouškami i rukavicemi. Volič do volební místnosti vstoupí s rouškou, po vstupu si vydezinfikuje ruce. S komisí bude muset komunikovat z bezpečné vzdálenosti, která bude na podlaze volební místnosti vyznačena. Dvoumetrové odstupy bude muset dodržovat i od ostatních voličů.



Lidé, kteří budou v době voleb v karanténě, budou hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si budou moci vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.