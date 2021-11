Poslanci si kromě platu přijdou na řadu benefitů, služební vůz nebo telefon

Kromě platu mají tedy poslanci nárok také na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci a stravné, které je nyní 13 500 korun, či dopravu z místa trvalého bydliště.

Ta se pohybuje od 33 700 do 50 500 korun. Předseda komory má nárok na víceúčelovou paušální náhradu, která činí 48 800 korun. Poslanecké náhrady se v roce 2010 začaly k nelibosti některých zákonodárců danit, poslanci tehdy ztratili také nárok na bezplatnou městskou hromadnou dopravu.

Do určitého limitu mají členové Sněmovny hrazeny také odborné a administrativní práce, služby asistenta, telefon, internet a pronájem regionální kanceláře. Politici ve vedení Sněmovny mají nárok na služební vůz. Využít mohou poslanci také stravování za zvýhodněné ceny.

Nejvyšší plat má předseda dolní komory

Na peníze od státu mají nárok také odcházející poslanci, kteří dostávají jednorázové odchodné. Jeho výše se odvíjí od posledního měsíčního platu a od počtu let, co byli ve funkci. Jednou z podmínek pro vyplacení odchodného je i to, že bývalý poslanec nenastoupí do obdobné funkce.

Nejnižší odchodné činí jeden měsíční plat. Dostanou jej někdejší poslanci, kteří nebyli ve funkci ani rok. Nejvyšší částku pak představuje pět platů pro ty bývalé zákonodárce, kteří působili v dolní komoře celé čtyřleté volební období.

Pokud jde o platy, tak vyšší pobírají místopředsedové Sněmovny, a to 173 200 korun, šéfové výborů pak 127 800 korun. Na stejný plat si přijdou také členové podvýborů či klubů a jejich zástupci. Nejvyšší plat má předseda dolní komory, a to 243 800 korun.



Po volbách v roce 2013 přitom dosahoval základní poslanecký plat 55 900 korun hrubého, o čtyři roky později to bylo už 71 tisíc korun. Výše platů zákonodárců a dalších veřejných činitelů, kterou upravuje zákon číslo 236/1995 Sb., se odvíjela od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Průměrná mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí dosáhla 38 275 korun.

Od příštího roku se mají podle dosud platné úpravy odvíjet od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství, která je dlouhodobě mírně nižší. Takzvaná platová základna by měla činit 2,5násobek a pro soudce trojnásobek průměrné mzdy.

Nyní činí platová základna pro představitele, od níž se pak odvíjejí konkrétní platy na jednotlivých pozicích, 84 060 korun. Řadovému poslanci pak podle výše zmíněného zákona náleží plat určený ze základny platovým koeficientem ve výši 1,08.

S dalšími funkcemi se zvyšuje, například předsedovi výboru o 0,22, řadovému místopředsedovi Sněmovny o 0,98, prvnímu místopředsedovi dolní komory o 1,09 a předsedovi Poslanecké sněmovny o 1,82.