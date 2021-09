Průzkum: Nejvíc lidí zvažuje koalici Spolu, následují ANO a Piráti se STAN

Volební potenciál vyjadřuje maximální možný zisk strany či koalice v případě, že by jí u voleb dali hlas všichni voliči, kteří to zvažují. Rozdíl mezi průzkumem volebních preferencí je ten, že volič rozhodující se třeba mezi dvěma subjekty se započítává jako potenciální volič obou z nich. Nejde tedy o prognózu výsledků voleb jako v případě volebního modelu.

Až 13,5 procenta voličských hlasů by získala SPD. ČSSD, která v mnoha průzkumech volebních preferencí nezískala ani pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny, by získala až 10 procent hlasů, pokud by jí svůj hlas dali všichni voliči, kteří to zvažují.



Průzkum volebního potenciálu stran pro Českou televizi. (5. září 2021)

Přísaha Roberta Šlachty by podle průzkumu získala až 9,5 procenta, KSČM osm a zelení mají potenciál dostat až sedm procent voličských hlasů. Společnou kandidátku Trikolory, Svobodných a Soukromníků by mohlo podpořit až 5,5 procenta hlasujících.

Nový průzkum volebního potenciálu zpracovaly pro Českou televizi společnosti Kantar CZ a Data Collect. Průzkumu se zúčastnilo 2 561 respondentů.