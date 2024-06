PŘEHLEDNĚ: Křesla v Evropském parlamentu obsadili zkušení europoslanci i nováčci

ANO Získalo sedm mandátů

Ing. Klára Dostálová (42; ANO)

Poslankyně Klára Dostálová je od roku 2022 místopředsedkyní Sněmovny. V letech 2017 až 2021 byla ministryní pro místní rozvoj.

Klára Dostálová (ANO)

V letech 2016 až 2017 byla Dostálová zastupitelkou Královéhradeckého kraje jako nestraník za hnutí ANO 2011. Dříve působila i na postu náměstkyně ministryně pro místní rozvoj či ředitelky Centra evropského plánování (CEP).

Je dvojnásobnou držitelkou titulu Lady pro (2005, 2012) určeného ženám, které dokážou profesionálně spojit pracovní a osobní život.

Mgr. Jaroslav Bžoch (40; ANO)

Poslanec Jaroslav Bžoch je politikem od roku 2007, kdy začal působit v Teplicích. V roce 2011 vstoupil do hnutí ANO.

Jaroslav Bžoch (ANO)

Od roku 2016 je krajským a teplickým zastupitelem, ve své gesci má oblast dopravy, financí a sportu. Aktivně se věnuje ragby (na reprezentační úrovni), je ženatý, má dvě děti. Od října 2017 je poslancem za hnutí ANO 2011.

Je dlouholetým českým reprezentantem v rugby league. Působí v týmu RLC Dragons Krupka. V minulosti hrál i v zahraničí. V letech 2016, 2017 a 2021 získal s týmem RLC Dragons Krupka titul v nejvyšší české soutěži v tomto sportu.

Ondřej Knotek (39; ANO)

Europoslanec a manažer Ondřej Knotek byl zvolen do Evropského parlamentu v květnu 2019 za hnutí ANO, je komunální politik z Mariánských Lázní.

Ondřej Knotek (ANO)

Od roku 2012 žije v Mariánských Lázních, kde stál u zrodu zdejších Pirátů a na podzim 2014 je překvapivě dovedl k vítězství v komunálních volbách i do čela města. Se stranou se rozešel v červnu 2015 kvůli „hodnotovému rozkolu“, poté vstoupil do hnutí ANO.

Po gymnáziu vystudoval chemické inženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické, poté působil rok u policie, mimo jiné jako kriminalista na protidrogovém oddělení, pak pracoval v Praze ve farmaceutické firmě.

Martin Hlaváček (44; ANO)

Europoslanec a ekonom Martin Hlaváček byl do Evropského parlamentu zvolen v květnu 2019. Dříve byl náměstkem ministra zemědělství pro zemědělskou a rybářskou politiku EU, pracoval pro Philip Morris. Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, studoval i na univerzitě ve španělské Seville.

Martin Hlaváček (ANO)

Po škole zamířil do diplomacie, působil na české ambasádě v Aténách, v roce 2005 přešel na stálé zastoupení ČR v Bruselu, kde vedl úsek zemědělství a životního prostředí. Podílel se na vyjednávání společné zemědělské politiky EU nebo zajištění ochrany tradičních českých produktů. Od ledna do října 2012 byl náměstkem ministra zemědělství Petra Bendla (ODS), poté zamířil do soukromého sektoru.

Ing. Jana Nagyová Ph.D. (53; ANO)

Jana Nagyová, dříve Mayerová, je bývalá členka představenstva Agrofertu a náměstkyně jihlavského primátora.

Jana Nagyová (ANO)

Spolu s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem byla obžalovaná v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. V únoru 2024 ji soud podruhé zprostil viny.

Uspěla v prvním kole senátních voleb 2022 v obvodu Jihlava, ve druhém kole ale prohrála s obhájcem mandátu a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Ten ji nakonec porazil o více než dvacet procent. Předcházela tomu ale velice vyhrocená kampaň.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (53; ANO)

Je předsedkyní hnutí ANO ve Středočeském kraji. Do hnutí vstoupila roku 2012, rok předtím ukončila své členství v ODS, ve které byla od roku 2004. V předčasných říjnových volbách roku 2013 získala celkem 4641 preferenčních hlasů.

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)

V krajských volbách 2016 byla lídrem kandidátky ANO ve Středočeském kraji. Hnutí ve volbách zvítězilo a získalo v 65členném krajském zastupitelstvu 16 mandátů. O čtyři roky později skončilo ANO v opozici.

Do roku 2002 pracovala v řadě firem, ve kterých se věnovala především personalistice. V roce 2002 se na čtyři roky stala starostkou v obci Krhanice, kde uspěla jako nezávislá kandidátka. Následující volební období kandidovala za ODS, to už však neuspěla.

Ondřej Kovařík (43; ANO)

Europoslanec Ondřej Kovařík byl do Evropského parlamentu zvolen v květnu 2019 za hnutí ANO, je hlavním poradcem delegace ANO v Evropském parlamentu.

Ondřej Kovařík (ANO)

Absolvoval mezinárodní vztahy na pražské Vysoké škole ekonomické, studoval na prestižní francouzské škole pro úředníky ENA. Pracoval na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na organizaci českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009, byl zástupcem ředitele odboru logistiky a organizace. Od listopadu 2010 do dubna 2013 byl ředitelem kanceláře prvního náměstka ministra obrany, nejprve Jiřího Šedivého a poté i Vlastimila Picka.

SPOLU Získalo šest mandátů

Alexandr Vondra (62; ODS)

Europoslanec Alexandr Vondra byl do Evropského parlamentu zvolen v květnu 2019, mandát získal z patnáctého místa kandidátky ODS.

Alexandr Vondra (ODS)

Od ledna 2020 je místopředsedou ODS. Někdejší ministr zahraničí (září 2006 až leden 2007), později místopředseda vlády pro evropské záležitosti (leden 2007 až květen 2009). V letech 2006 až 2016 byl senátorem za Litoměřicko, mezi roky 2010 a 2012 byl též místopředsedou ODS.

Patřil k významným disidentům, v roce 1987 podepsal Chartu 77 a o dva roky později se stal jejím mluvčím. Společně s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydával časopis Revolver revue. V roce 1989 byl jedním z autorů petice Několik vět. Za svou činnost byl vězněn na Ruzyni a na Pankráci.

Veronika Vrecionová (58; ODS)

Europoslankyně Veronika Vrecionová byla do Evropského parlamentu zvolena v květnu 2019, v letech 2010 až 2016 byla senátorkou za obvod č. 28 - Mělník. Bývalá starostka středočeské obce Přezletice je členkou ODS.

Veronika Vrecionová (SPOLU)

Vystudovala obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické, v letech 1990 až 1993 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. Po mateřské dovolené pět let působila v neziskovém sektoru jako zástupkyně ředitele nadace Patriae, souběžně byla zástupkyní ředitele sekretariátu v nadaci Forum 2000 (1996 až 1998).

V letech 2002 až 2003 pracovala v personální agentuře. Podílela se na senátní kampani Jiřího Oberfalzera (2004) a Alexandra Vondry (2006). V letech 2006 až 2014 byla starostkou obce Přezletice. V roce 2010 byla zvolena senátorkou za Mělnicko, mandát neobhájila.

Luděk Niedermayer (58; TOP 09)

Europoslanec Luděk Niedermayer byl zvolen v roce 2014 na kandidátce TOP 09. V květnu 2019 svůj mandát obhájil. Ekonom z poradenské firmy Deloitte byl 12 let členem bankovní rady ČNB.

Luděk Niedermayer (SPOLU)

Vystudoval operační výzkum a teorie systémů na nynější Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1991 nastoupil do Státní banky československé, kde pracoval v úseku správy aktiv a pasiv. Od ledna 1996 byl ředitelem odboru České národní banky, do jeho kompetence patřila správa devizových rezerv a provádění operací na peněžním trhu. Od února 1996 byl členem bankovní rady ČNB a od prosince 2000 viceguvernérem ČNB. Bankovní radu opustil v únoru 2008. Poté pracoval jako ředitel oddělení Consulting společnosti Deloitte.

Tomáš Zdechovský (43; KDU-ČSL)

Europoslanec Tomáš Zdechovský byl do europarlamentu zvolen v roce 2014 za KDU-ČSL, v květnu 2019 mandát obhájil.

Tomáš Zdechovský (SPOLU)

Je odborník na krizovou komunikaci. Rodák z Havlíčkova Brodu vystudoval vědu o sociální komunikaci v Římě na Papežské salesiánské univerzitě, studoval také na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pedagogika volného času a obor pastoračně sociální asistent) a mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně.

Vedl společnosti Commservis a WIFI Czech Republic. Působil také jako mediální poradce na několika ministerstvech. Členem KDU-ČSL je od roku 2006. V EP se angažoval například v kauze chlapců Michalákových, kteří byli v Norsku odebráni jejich české matce. Je podruhé ženatý, má čtyři děti.

Mgr. Ondřej Kolář (40; TOP09)

Poslanec Ondřej Kolář byl v letech 2014 až 2023 starostou Prahy 6, byl do Sněmovny zvolen v říjnu 2021 za TOP 09.

Ondřej Kolář (TOP09)

Pochází z rodiny českého diplomata Petra Koláře. V mládí žil v Norsku, Švédsku a Irsku. Po návratu do České republiky studoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval také International Legal Studies Program na American University, Washington College of Law ve Washingtonu, D.C. a jeden rok studia germanistiky na Trinity College v irském Dublinu.

Mgr. Ondřej Krutílek (ODS, 43 let)

Ondřej Krutílek SPOLU

Ondřej Krutílek se narodil v roce 1981 v Novém Jičíně. Vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, obory politologie a mezinárodní vztahy a evropská studia. V roce 2004 začal působit jako analytik legislativy EU v Centru pro studium demokracie a kultury (CDK) a jako asistent v Evropském parlamentu. Dlouhá léta působil také v soukromém sektoru (B&P Research) a think-tancích (Evropský informační projekt, Pravý břeh).

Specializuje se na monitoring a analýzu legislativy EU, především v oblasti politiky životního prostředí. Věnuje se i otázkám vnitřního trhu EU a hospodářské a měnové unie. O problematice EU rovněž příležitostně publikuje a přednáší na univerzitách a středních školách.

Od eurovoleb v roce 2019 působí jako šéf kanceláře europoslance Alexandra Vondry. Hovoří anglicky a česky, rozumí německy a francouzsky. Je rozvedený a má tři syny.

Ondřej Krutílek je coby iniciátor programového dokumentu ODS Silné Česko v Evropě 21. století členem programových týmů ODS pro zahraniční politiku a EU a pro životní prostředí.

Piráti Získali jeden mandát

Mgr. Markéta Gregorová (31; Piráti)

Europoslankyně Markéta Gregorová byla do Evropského parlamentu zvolena v květnu 2019, je členem krajského sdružení České strany pirátské v Jihomoravském kraji.

Markéta Gregorová, Piráti

Marketingová specialistka, předsedkyně Evropské pirátské strany, zastupitelka Brna (od 2018). Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, poté se věnovala marketingu v technologické firmě a PR v neziskové organizaci.

Neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny (2017), zastupitelstva Jihomoravského kraje (2016) i EP (2014). Členkou České pirátské strany je od roku 2012. Nyní je první místopředsedkyní jihomoravské krajské organizace a vedoucí stranického zahraničního odboru. Zpívá v kapele Definitivní Ententýk.

SPD A TRIKOLÓRA Získali jeden mandát

MUDr. Ivan David CSc. (71; SPD)

Europoslanec a psychiatr Ivan David byl do Evropského parlamentu zvolen v květnu 2019 za Svobodu a přímou demokracii - Tomio Okamura (SPD).

Ivan David, SPD/Trikolora

Lékař, psychiatr a bývalý ministr zdravotnictví za sociální demokracii (1998 až 1999). Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (FVL UK) v Praze. Pracoval ve II. fakultní nemocnici v Praze, na FVL UK, ve Výzkumném ústavu psychiatrickém, v Psychiatrickém centru Praha a v pražské Thomayerově nemocnici. V letech 2005 až 2008 vedl Psychiatrickou léčebnu Bohnice, poté zde byl náměstkem. V roce 2018 krátce pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice.

V roce 1990 vstoupil do levicového sdružení Levá alternativa, v letech 1993 až 2015 byl členem ČSSD, za niž mezi roky 1998 až 2002 zasedal v Poslanecké sněmovně. Loni na podzim neúspěšně kandidoval do Senátu za SPD v obvodu Praha 12.

STAN Získali dva mandáty

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (45, STAN)

Ekonomka Danuše Nerudová je bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně (2018-2022) a bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. V lednu 2023 kandidovala na prezidentku České republiky, v prvním kole skončila na třetím místě a nepostoupila do druhého kola. Začátkem června 2024 vstoupila do hnutí STAN.

Danuše Nerudová, Starostové

Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2017 byla na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze jmenována profesorkou v oboru finance.

Jako ekonomka se specializuje na problematiku daní. Věnuje se také otázkám rovného postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. V dubnu 2020 založila spolu s dalšími ekonomy občanskou iniciativu KoroNERV-20, která se snažila zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Mgr. Jan Farský (44; STAN)

Místopředseda hnutí STAN Jan Farský je ředitel think-tanku iSTAR (od 2023), bývalý poslanec (2010-2022), bývalý zastupitel Libereckého kraje, v letech 2006 až 2014 starosta města Semily.

Jan Farský, Starostové

Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Od srpna 2004 do dubna 2005 byl poradcem Martina Jahna, místopředsedy vlády pro ekonomiku ve vládě Stanislava Grosse.

V letech 2008 až 2017 byl členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj, v roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny jako kandidát TOP 09. Mandátu se vzdal v roce 2022 kvůli studijnímu pobytu v USA.

Členem STAN je od roku 2017, 1. místopředsedou hnutí byl v letech 2019 až 2022, nyní je řadovým místopředsedou.

Stačilo! Získalo dva mandáty

Ing. Bc. Kateřina Konečná (43; KSČM)

Europoslankyně Kateřina Konečná byla do Evropského parlamentu zvolena v roce 2014. Je předsedkyní KSČM (od 2021) a zastupitelskou Nového Jičína (od 2010). V roce 2002 byla ve 21 letech zvolena do Poslanecké sněmovny jako nejmladší česká poslankyně. Do KSČM vstoupila v roce 2005. Místopředsedkyní strany se stala v roce 2018, ve stejném roce také neúspěšně kandidovala na předsedkyni.

Kateřina Konečná, Stačilo!

V Evropském parlamentu působila už v roce 2004 po vstupu Česka do Evropské unie. Tehdy zasedala jako kooptovaná poslankyně europarlamentu, než se mandátu ujali řádně zvolení poslanci.

Konečná vystudovala obor hospodářská politika a správa a obor veřejná správa na Masarykově univerzitě v Brně a obor veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

V europarlamentu se věnuje především podpoře pacientských organizací a přístupu k léčivům. V minulosti byla místopředsedkyní Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu. Prosadila zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o dvojí kvalitě potravin.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (45 let, Spojení demokraté -Sdružení nezávislých)

Právník Ondřej Dostál

Narodil se roku 1979. Je právník a vysokoškolský pedagog. Specializuje se na oblast vztahů práva a zdravotnictví.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studoval i v Rakousku a díky Fulbrightově stipendiu také postgraduálně v USA. Od roku 2003 je vysokoškolským učitelem na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (lektor v oboru zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví). Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizaci zdravotnických zařízení a práva pojištěnců.

Přísaha a Motoristé Získali dva mandáty

Filip Turek (38; Motoristé sobě)

Podnikatel Filip Turek je bývalý automobilový závodník a sběratel aut. Je prezidentem českého Jaguar klubu, který založil v roce 2006. Od roku 2022 spolupracuje s internetovou televizí VOX TV a XTV.

Filip Turek, Přísaha/Motoristé

V kampani do Evropského parlamentu vystupoval proti přijetí eura, unijní dohodě Green Deal a zákazu výroby aut se spalovacími motory.

Vystudoval obor užitá grafika na Střední soukromé umělecké škole designu, po maturitě studoval obchodní a evropské právo a později na University College Prague mezinárodní a diplomatická studia.

Nikola Bartůšek (Přísaha)

Nikola Bartůšek, Přísaha/Motoristé

Nikola Bartůšek se narodila v Českých Budějovicích a vyrůstala v mezinárodním prostředí, dnes aktivně hovoří pěti jazyky. Je migrační socioložkou s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti nelegální migrace a azylové politiky.

Je absolventkou rakouské univerzity Johannese Keplera v Linci a finské Tamperské univerzity. Po studiích v Rakousku a Finsku se zaměřila na analýzu a řešení problémů spojených s migrací, což jí umožnilo působit jako odbornice v této oblasti v Rakousku během vrcholné migrační krize v roce 2015.