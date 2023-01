Volit prezidenta mohou lidé v pobytových zařízeních, o drive-in nebyl zájem

V zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, mají klienti možnost hlasovat ve čtvrtek od 08:00 do 22:00 a v pátek od 08:00 do 18:00. Podle informací od krajských úřadů a pražského magistrátu, nebylo ale žádné zařízení uzavřeno. Jejich klienti tak budou moci o hlavě státu rozhodovat ve standardním termínu v pátek, nebo v sobotu.

Lidé, kteří jsou v izolaci kvůli nemoci covid-19, mohli už ve středu hlasovat v prvním kole prezidentských voleb v takzvaných drive-in stanovištích. Ta byla na pěti místech v Praze a po jednom v každém z okresů. Po jejich otevření byl ale zájem ze strany voličů o hlasování minimální.

V Moravskoslezském kraji využilo možnosti volit na těchto stanovištích 20 lidí, v některých okresech nedorazil nikdo. V Praze hlasovalo 46 lidí.

Pouze jednotky voličů hlasovaly tímto způsobem v Jihočeském, Libereckém, Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji či na Vysočině. „Tušili jsme, že nápor nebude mimořádný, ale čekali jsme, že ten zájem bude o něco vyšší,“ řekla ČTK vedoucí správního odboru jihočeského krajského úřadu Lenka Malovcová. Například na Liberecku bylo jediné drive-in stanoviště v Pastýřské ulici v Liberci, odvolili tam dnes tři lidé.

Na některá stanoviště nepřijel volit nikdo. Žádného voliče zhruba do 16:00 nezaznamenali například na stanovištích v Chebu, v Kroměříži, Havlíčkově Brodě, Jeseníku a Prostějově. Také na volební místo u zimního stadionu v Ústí nad Labem nikdo nedorazil. „Přestože se tři lidé dotazovali přes telefon, kde se drive-in nachází, a řekli, že přijedou, nikdo se nedostavil,“ řekla členka volební komise.

Volit mohli ti, kteří měli od lékaře nebo hygieniků potvrzení, že jsou v izolaci kvůli koronaviru. Prokázat se mohli i věrohodným potvrzením o pozitivním testu na covid, případně vyplnili před hlasovací komisí čestné prohlášení o izolaci.

Sněmovna schválila změnu zákona, umožňující volit prezidenta lidem v karanténě nebo v izolaci kvůli koronaviru, loni v listopadu i hlasy opozice. Opozice opakovaně vládu kritizovala, že nezajistila toto hlasování v loňských komunálních a senátních volbách. Kabinet se hájil tím, že při obecních volbách by bylo příliš složité zajistit speciální volební schránky v každé obci.

Zatímco z auta mohli lidé s nemocí covid-19 volit prezidenta pouze ve středu, do přenosné volební schránky budou moci hlasovat lidé s koronavirem v pátek 13. ledna od 08:00 do 22:00 nebo v sobotu 14. ledna od 08:00 do 14:00. Musejí o tento způsob hlasování požádat místně příslušný krajský úřad nebo pražský magistrát nejpozději ve čtvrtek 12. ledna do 20:00.