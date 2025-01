Volební kalendář: Jaké volby Česko čekají do roku 2029

Volby 2025 Sněmovní volby, ze zahraničí poprvé korespondenčně

Volby do Poslanecké sněmovny se konají každé čtyři roky. Přesný termín hlasování v roce 2025 není zatím znám. Vyhlašuje ho prezident republiky a podle zákona tak musí učinit nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb.

V letošních volbách budou moci poprvé ze zahraničí čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu, využít korespondenční volbu.

Pokud někdo odvolí korespondenčně a rozmyslí si to, měl by mít možnost později volit ve volební místnosti, přičemž se započítá pouze jeho osobně odevzdaný hlas. Česko bylo jednou z posledních zemí Evropské unie, která zatím hlasování poštou uzákoněno neměla.

Korespondenční hlasování by se teoreticky mohlo týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jde o dlouhodobé rezidenty, ale i ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Při volbách do Sněmovny v roce 2021 jich hlasovalo zhruba 13 200, ovšem možnost měli pouze na ambasádách a zastupitelských úřadech.

Ze zahraničí budou moci korespondenčně volit lidé i do Evropského parlamentu či při volbě prezidenta.

Naposledy lidé vybírali dvě stovky zákonodárců 8. a 9. října 2021. Volební účast byla 65,43 % a zvítězila v nich koalice SPOLU s 27,8 % hlasů, těsně za ní skončilo hnutí ANO s 27,1 % hlasů a bronzovou příčku obsadila koalice Pirátů a STAN s 15,6 %.

Do Sněmovny se ještě dostala SPD, která získala 9,6 % hlasů, ostatní strany a hnutí nepřekročily hranici nutnou pro zvolení do Sněmovny.

Volby 2026 Komunální volby a doplňovací volby do Senátu

Volební bude i příští rok, to budou voliči rozhodovat o novém složení místních samospráv a složení jedné třetiny Senátu.

Volby do obecních zastupitelstev jsou každé čtyři roky a počet volených zastupitelů závisí na velikosti obce nebo městské části. Naposledy voliči rozhodovali o složení místních samospráv v září 2022, k urnám přišlo 46,07 % voličů.

Spolu s volbami do zastupitelstev měst a obcí se budou konat i doplňovací volby do Senátu. Každé dva roky se totiž mění třetina z 81 senátorů. Výběr je zpravidla dvoukolový. Pro zvolení v prvním kole kandidát potřebuje nadpoloviční většinu hlasů, jinak postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů do druhého kola, kde ke zvolení stačí získat většinu hlasů.

Poslední senátní volby se konaly v září 2024 spolu s volbami do zastupitelstev krajů, v prvním kole byla volební účast 42,65 % a ve druhém 19,44 %.

Kde se bude volit do Senátu v roce 2026: č. 3 – Cheb, č. 6 – Louny, č. 9 – Plzeň-město, č. 12 – Strakonice, č. 15 – Pelhřimov, č. 18 – Příbram, č. 21 – Praha 5, č. 24 – Praha 9, č. 27 – Praha 1, č. 30 – Kladno, č. 33 – Děčín, č. 36 – Česká Lípa, č. 39 – Trutnov, č. 42 – Kolín, č. 45 – Hradec Králové, č. 48 – Rychnov nad Kněžnou, č. 51 – Žďár nad Sázavou, č. 54 – Znojmo, č. 57 – Vyškov, č. 60 – Brno-město, č. 63 – Přerov, č. 66 – Olomouc, č. 69 – Frýdek-Místek, č. 72 – Ostrava-město, č. 75 – Karviná, č. 78 – Zlín, č. 81 – Uherské Hradiště

Volby 2028 Prezidentské, krajské a opět senátní volby

V roce 2028 čekají některé voliče hned troje volby. Vybírat se bude nová hlava státu, měnit se budou krajská zastupitelstva a opět třetina senátorů.

Prezidentský mandát je pětiletý. Současný prezident Petr Pavel vyšel vítězně z voleb v lednu 2023. Je třetí hlavou státu vzešlou z přímé volby prezidenta republiky. Před ním byl dvakrát zvolen Miloš Zeman.

Prezidentské volby v roce 2023 přinesly rekordní účast. V prvním kole 13. a 14. ledna se k volebním urnám dostavilo 68,24 % oprávněných voličů. O čtrnáct dní později potom ve druhém kole využilo volebního práva 70,25 % voličů.

Pro prezidentské volby v roce 2028 Senát schválil změnu pravidel. Poslanci a senátoři budou moci nominovat jen jednoho kandidáta na Hrad. Novela počítá i s tím, že v případě adeptů na funkci hlavy státu navržených občany budou lidé moci podepisovat petice na jejich podporu také online. Nadále se bude od kandidátů navržených občany požadovat 50 tisíc podpisů. Na petici lidé nebudou muset uvádět adresu trvalého pobytu.

Krajské volby se opakují každé čtyři roky a naposledy se uskutečnily v září 2024. Volí se v nich zastupitelé všech krajů České republiky s výjimkou Prahy, kterou řídí zastupitelé hlavního města volení v komunálních volbách.

Spolu s krajskými volbami budou ve třetině senátních obvodů voliči vybírat nové senátory.

Kde se bude volit do Senátu v roce 2028: č. 1 – Karlovy Vary, č. 4 – Most, č. 7 – Plzeň-město, č. 10 – Český Krumlov, č. 13 – Tábor, č. 16 – Beroun Jiří Oberfalzer, č. 19 – Praha 11, č. 22 – Praha 10, č. 25 – Praha 6, č. 28 – Mělník, č. 31 – Ústí nad Labem, č. 34 – Liberec, č. 37 – Jičín, č. 40 – Kutná Hora, č. 43 – Pardubice, č. 46 – Ústí nad Orlicí, č. 49 – Blansko, č. 52 – Jihlava, č. 55 – Brno-město, č. 58 – Brno-město, č. 61 – Olomouc, č. 64 – Bruntál, č. 67 – Nový Jičín, č. 70 – Ostrava-město, č. 73 – Frýdek-Místek, č. 76 – Kroměříž, č. 79 – Hodonín

Volby 2029 Evropský parlament

V dalším roce bude volební šňůra pokračovat volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých pět let.

Česko v parlamentu, který spolu s vládami jednotlivých členských zemí Evropské unie rozhoduje o většině unijní legislativy, zastupuje 21 z celkem 720 poslanců. Zatím poslední eurovolby se konaly 7. a 8. června 2024 a volební účast v Česku byla 36,45 %.

Volí se dva dny

V České republice se volí dva dny. Volební místnosti se otevírají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu potom od 8 do 14 hodin. Kromě voleb do místních zastupitelstev lze odevzdat hlas i mimo svůj domovský volební okrsek. Volič si ale musí předem zajistit voličský průkaz.

Volit může každý občan České republiky, kterému alespoň druhý den voleb bude 18 let.