„Podpoříme družstevní a obecní bydlení. Stát a obce by měly uvolnit pozemky, na kterých lidé společně postaví dostupné byty za férové ceny,“ říká v odpovědi pro iDNES.cz Marie Pošarová z SPD. Ta zároveň uvádí jako jednu z příčin vysokých nájmů a horší dostupnosti bydlení ukrajinské uprchlíky. „Až se vrátí zpět do své vlasti, uvolní se tisíce bytů,“ tvrdí.
Jako nejčastější recept na krizi ale bývá zmiňována podpora družstevního bydlení. „Akcent klademe na družstevní bydlení, které umožní lidem lépe dosáhnout na půjčku. A v projektech s obcí ho plánujeme zkombinovat jako formu nájemního bydlení pro policisty, zdravotní sestry a další potřebné profese nebo ekonomicky slabší,“ předeslala plány hnutí STAN Barbora Špicarová Stašková.
„Pro nás je důležité podporovat mladé lidi, kteří by chtěli mít dostupnější bydlení z hlediska hypoték nebo půjček a masivněji podporovat družstevní bydlení,“ přidává se Aleš Juchelka z ANO.
Strany se také shodují na tom, že je třeba odstranit byrokracii, která souvisí s neúspěšnou digitalizací stavebního řízení. „Digitalizace stavebního řízení zastavila některé velké developerské projekty nebo je prodloužila, a tudíž i prodražila,“ myslí si.
Digitalizaci zmínil i současný ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Když bude fungovat zrychlené stavební řízení díky jeho digitalizaci, tak si myslím, že se otevře cesta k tomu, aby se na trhu vytvořila dostatečná kapacita nabídky bytů,“ uvedl.
Ministerstvo pro místní rozvoj měl v gesci po dobu téměř tří let Ivan Bartoš z Pirátů. Z vlády byl odvolán právě po nepovedené digitalizaci stavebního řízení. „Máme plán, jak zajistit 200 tisíc nových domovů díky akceleračním zónám, kde bude výstavba rychlejší a jednodušší. Ulevíme cenám tím, že zpřístupníme výstavbu a odstraníme zbytečné regulace,“ říká nyní.
Regulaci by rád odstranil i Boris Šťastný (Motoristé). Tomu vadí především klimatická omezení. „Dramaticky omezíme regulační tlak z Evropské unie, zejména v rámci takzvaných zelených politik,“ sdělil. Strany slibují také levnější hypotéky či výstavbu studentských kolejí.
„Mladým rodinám nabídneme výhodné státní hypotéky na startovací bydlení, aby nemusely začínat život v dluhové pasti,“ slibuje Pošarová. Bartoš a Juchelka by rádi stavěli více kolejí.
„Výstavba kolejí může odblokovat celou řadu bytů, kde studenti bydlí v nájemním bydlení... To může pomoci snížit celkově nájemné ve větších metropolích, kde jsou vysoké školy,“ uvažuje Juchelka.
Odlišné řešení předkládá uskupení Stačilo! Chce založení státního stavebního holdingu, který bude byty přímo stavět. „Výstavba se zaměří na levné a kvalitní modulární byty,“ říká Roman Roun a dodává, že družstva a obce by po dobu pěti let neplatily daně z nemovitosti.
To ale pouze za předpokladu nabídnutí dostupného nájmu. Podle nedávného průzkumu společnosti Deloitte se Praha řadí mezi města s nejhorší dostupností bydlení v Evropě. Pořízení nemovitosti tam vyjde v průměru na 15 ročních platů, tedy 180 měsíčních. Hůř z žebříčku vyšly jen Athény a Amsterdam. Naopak nejdostupnější je bydlení v poměru k tamní mzdě z velkých měst v italském Turíně a dánském Odense.
Co byste udělali pro lepší bydlení?
Portál iDNES.cz oslovil zástupce současné vládní koalice i opozice s předvolebním dotazem.
Aleš Juchelka, ANO
Chceme zrychlit stavební řízení a odbyrokratizovat celý tento proces. Digitalizace stavebního řízení zastavila nebo prodloužila velké developerské projekty, a tedy i prodražila. Je důležité podporovat mladé lidi, kteří by chtěli mít dostupnější bydlení z hlediska hypoték, což může být cesta pro lidi, kteří si přejí založit rodinu. Dále je to výstavba kolejí, která může odblokovat řadu bytů, kde studenti bydlí. To může pomoci snížit celkově nájemné ve větších městech.
Marian Jurečka, SPOLU
Chceme pokračovat ve finanční podpoře pro obce a právnické a fyzické osoby pro výstavbu. Potom realizovat kroky, které podpoří přímo mladé lidi formou úhrady části jistiny nebo snížení DPH. Chceme pokračovat v podporách typu oprav domu po babičce, kde se snažíme podporovat rekonstrukce. Když nám bude fungovat tento mix a bude zároveň fungovat zrychlené stavební řízení díky jeho digitalizaci, tak se otevře cesta k dostatečné nabídce bytů
Marie Pošarová, SPD
Chceme zrychlit stavební řízení. Mladým rodinám nabídneme výhodné státní hypotéky na startovací bydlení, aby nemusely začínat život v dluhové pasti. Podpoříme družstevní a obecní bydlení. Už jsme prosadili zrušení daně z nabytí nemovitosti a chceme snížit i daň z nemovitosti, kterou vláda naopak zvyšuje. Až se ukrajinští uprchlíci vrátí zpět do své vlasti, uvolní se tisíce bytů. To povede ke snížení cen a zajistí dostupnější bydlení.
Barbora Špicarová Stašková, STAN
Nastartovali jsme program Dostupné nájemní bydlení, který umožní nejen obcím stavět byty a jsou v něm projekty za 20 miliard. Chceme zachovat daňové zvýhodnění hypoték pro první vlastnické bydlení a zvýhodněnými úroky podpořit mladé. Akcent klademe na družstevní bydlení. A v projektech s obcí jej plánujeme zkombinovat jako formu nájemního bydlení pro policisty, zdravotní sestry a další potřebné profese nebo ekonomicky slabší.
Ivan Bartoš, Piráti
Ivan Bartoš, Piráti
Máme plán, jak zajistit 200 tisíc nových domovů díky akceleračním zónám, kde bude výstavba rychlejší a jednodušší. Osekáme byrokracii. Ulevíme cenám tím, že zpřístupníme výstavbu a odstraníme zbytečné regulace. Podpoříme družstva, koleje i nájemní bydlení s férovými podmínkami. To všechno zlevní nové byty až o milion. Prázdné byty vrátíme do oběhu a zastavíme šroubování cen.
Roman Roun, Stačilo!
Nabízíme řešení ve formě založení státního stavebního holdingu, který bude byty přímo stavět. Výstavba se zaměří na levné a kvalitní modulární byty. Plánujeme podpořit obecní a družstevní výstavby. Družstva a obce nebudou platit daň z nemovitosti po dobu pěti let, pokud budou byty pronajímat za dostupný nájem. V neposlední řadě chceme zdanit spekulanty či opět navýšit státní podporu stavebního spoření.
Boris Šťastný, Motoristé
Zrychlíme a zjednodušíme stavební řízení. Dnes trvá roky, než se vůbec získá stavební povolení. Modernizace stavebního zákona zkrátí délku povolovacího procesu na jeden měsíc u soukromé a šest měsíců u komerční bytové výstavby. Dramaticky omezíme regulační tlak z EU, zejména v rámci tz. zelených politik. Prosadíme jednotné členění území pro celou republiku a zavedeme zákonem povinnou pravidelnou aktualizaci.