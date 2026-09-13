Hnutí ANO by podle předvolebního modelu získalo v září 31,1 procenta hlasů. „U ANO můžeme mluvit o skutečném poklesu, stále by ale výrazně vyhrálo,“ uvedl analytik společnosti STEM Martin Kratochvíl.
Přehled stran:
Druzí by skončili Starostové, kteří by získali 14,8 procenta hlasů. Přeskočili by tak ODS, kterou by volilo 12,8 procenta voličů. „O Vítu Rakušanovi bych ale ještě jako o lídrovi opozice nemluvil,“ vysvětloval Kratochvíl s tím, že STAN čerpá voliče primárně od ODS, částečně může na svou stranu získat také některé voliče ANO.
Čtvrté by skončilo hnutí SPD s 7,6 procenta hlasů. „SPD drží dobrou pozici,“ říká Kratochvíl. Piráti by získali 7,3 procenta hlasů. Motoristé by se těsně s 4,9 procenta hlasů do Poslanecké sněmovny nedostali.
Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by získalo 2,4 procenta. „Když se zaměříme na hnutí Naše Česko, tak čerpá hlavně z ODS ale i dalších stran,“ dodává Kratochvíl.
V dané konstelaci by ANO a SPD vedly o jednu desetinu procentního bodu nad STAN a ODS. Piráti by se stali jazýčkem na vahách.