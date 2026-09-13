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Ve Sněmovně bez Motoristů by STAN, ODS a Piráti měli většinu, ukázal průzkum

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  11:21

Vít Rakušan (Starostové) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hnutí ANO mírně oslabuje, stále by ale s výrazným náskokem vyhrálo volby. Vyplývá to z předvolebního průzkumu agentury STEM. Druzí by skončili Starostové, kteří přeskočili ODS. Motoristé by se s 4,9 procenta hlasů těsně nedostali do Sněmovny. Bez jejich přítomnosti by STAN, ODS a Piráti měli většinu k sestavení vlády.

Hnutí ANO by podle předvolebního modelu získalo v září 31,1 procenta hlasů. „U ANO můžeme mluvit o skutečném poklesu, stále by ale výrazně vyhrálo,“ uvedl analytik společnosti STEM Martin Kratochvíl.

Přehled stran:

  1. ANO 31,1 %
  2. STAN 14,8 %
  3. ODS 12,8 %
  4. SPD 7,6 %
  5. Piráti 7,3 %
  6. Motoristé 4,9 %
  7. TOP 09 3,3 %
  8. KDU-ČSL 2,6 %
  9. Naše Česko 2,4 %
  10. KSČM 2,1 %
  11. Stačilo! 1,5 %
  12. Zelení 1,4 %
  13. Přísaha 1,2 %
  14. Svobodní 1,1 %
  15. PRO 1,1 %

Druzí by skončili Starostové, kteří by získali 14,8 procenta hlasů. Přeskočili by tak ODS, kterou by volilo 12,8 procenta voličů. „O Vítu Rakušanovi bych ale ještě jako o lídrovi opozice nemluvil,“ vysvětloval Kratochvíl s tím, že STAN čerpá voliče primárně od ODS, částečně může na svou stranu získat také některé voliče ANO.

Čtvrté by skončilo hnutí SPD s 7,6 procenta hlasů. „SPD drží dobrou pozici,“ říká Kratochvíl. Piráti by získali 7,3 procenta hlasů. Motoristé by se těsně s 4,9 procenta hlasů do Poslanecké sněmovny nedostali.

Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by získalo 2,4 procenta. „Když se zaměříme na hnutí Naše Česko, tak čerpá hlavně z ODS ale i dalších stran,“ dodává Kratochvíl.

V dané konstelaci by ANO a SPD vedly o jednu desetinu procentního bodu nad STAN a ODS. Piráti by se stali jazýčkem na vahách.

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