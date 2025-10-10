Premiér Andrej Babiš (ANO)
Zakladatel a lídr hnutí ANO by se měl stát znovu premiérem. Už před volbami prohlásil, že vyřeší střet zájmů a některé možnosti už představil i prezidentu Petru Pavlovi. S konkrétním řešením musí podle zákona přijít do 30 dní od jmenování do čela vlády.
Pavel oznámil, že ho předsedou vlády jmenuje nejdříve po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 3. listopadu.
|
Nečekejte dnes vládu, řekl Babiš. Zmínil Fialovu hrozbu kompetenční žalobou
Babiš je jeden z nejbohatších Čechů, který vybudoval zemědělsko-potravinářský holding Agrofert. V politice je od roku 2011, kdy založil hnutí ANO. V letech 2017-2021 stál v čele dvou vlád. V roce 2023 se v přímé volbě ucházel o post hlavy státu, nakonec neúspěšně.