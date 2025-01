Polevuje napětí mezi ANO a STAN? Rakušan je připraven stát se premiérem

Šéf ANO Andrej Babiš ještě nedávno mluvil o Starostech jako o hnutí organizovaného zločinu. Nyní kritiku cílí spíš na koalici SPOLU. A někteří představitelé ANO dokonce Starosty chválí. Třeba první místopředseda hnutí Karel Havlíček opakuje, že dělají chytře kampaň. Předseda STAN Vít Rakušan zase řekl, že jeho hnutí v předvolebním souboji nebude používat program „Antibabiš“.

Podle CNN Prima News se v kuloárech proto spekuluje o tom, že si oba politické tábory dělají prostor pro spolupráci ve volbách. Oficiálně to ale politici STAN i ANO odmítají, spolupráce obou hnutí je prý vyloučená.

Má podle vás Rakušan šanci být premiérem? celkem hlasů: 257 Ano 7 %(17 hlasů) Ne 92 %(237 hlasů) Nevím 1 %(3 hlasy)

„Jsou to úsměvné spekulace a projevy těch, kteří je šíří a bojí se nás. Ten, kdo viděl jednání ve Sněmovně v posledním týdnu roku 2024, nemůže absolutně říct, že existuje nějaké příměří a že jsme na něčem domluvení či postupujeme ve shodě. Máme absolutně odlišné pohledy na vnitřní bezpečnost i v geopolitických souvislostech, na Rusko, které je z našeho pohledu jasným agresorem,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS šéf STAN Vít Rakušan.

Prohlásil, že hnutí STAN a ANO jsou střetem dvou světů. Rakušan prý nemůže chtít společně vládnout s někým, kdo tvrdí, že zruší penzijní reformu, kterou považuje za jeden z největších úspěchů této vlády.

„Je to nesmysl. Vím, že se často říká, že koalice se dělají po volbách, ale myslím, že politik má dávat jasné odpovědi. STAN, který já reprezentuji a se kterým je spojená moje politická kariéra, nebude s hnutím ANO spolupracovat. To, že nejedeme politiku Antibabiš, neznamená, že Andreje Babiše a jeho politiku nepovažujeme za nebezpečí. My to nepojedeme prostě proto, že to nefunguje,“ uvedl Rakušan.

Šéf STAN netají sebevědomí, přál by si postavení své strany ve Sněmovně posílit a dokonce si dokáže představit sebe jako budoucího premiéra. Pro CNN Prima News řekl, že „každý, kdo lídruje straně, která má potenciál patřit ke třem nejsilnějším, o sobě musí říkat, že chce být premiérem“. Starostové podle něho musejí v nadcházejících podzimních volbách cílit na 20 procent hlasů.

„To, že pan Rakušan říká, že je připraven stát se premiérem, má asi takovou hodnotu, jako že já jsem připraven převzít Nobelovu cenu za fyziku,“ reagoval pro CNN Prima News na politikovy výroky komentátor MF DNES Miroslav Korecký.

„Vždycky záleží na tom, jestli si to myslí i ti ostatní. A to jsou v případě hnutí STAN i jeho voliči, a těch je zatím stále kolem deseti procent, že by desetiprocentní strana měla stavět premiéra, není úplně pravděpodobné. Je to spíše politický, marketingový výrok, který má ukázat, že hnutí STAN je sebevědomé, že tedy chce hrát velkou hru mezi velkými kluky a nechce se krčit někde mezi trpaslíky pětiprocentními a být jenom do počtu,“ dodal novinář v pořadu 360°.

STAN porazí ODS, predikuje Havlíček

Také první místopředseda ANO Karel Havlíček odmítl, že by s hnutím STAN probíhaly nějaké námluvy. „My je kritizujeme pořád stejně. Do krajských voleb neměli většího oponenta, než jsem byl já. Snažil jsem se dělat vše pro to, aby ve středních Čechách nevládl STAN, bohužel to nedopadlo. To, že s nimi nesouhlasím a jdeme proti sobě, neznamená, že nemůžu uznat, že dělají dobře kampaň,“ uvedl pro CNN Prima NEWS Havlíček.

Dodal, že Starostové velmi chytře vytěžili z podzimní vládní krize, kdy z kabinetu odešli Piráti. „Zbavili se neschopného Síkely (bývalý ministr průmyslu Jozef Síkela je nyní eurokomisařem – pozn. red.), který stál za vysokými cenami energií. Síkela lidi štval, nekomunikoval. Dali tam relativně komunikativního Lukáše Vlčka, který se chová docela slušně. Dali si svého ministra pro místní rozvoj, to udělali velmi chytře. Bude jim sypat peníze do pokladniček,“ prohlásil Havlíček.

ODS podle něj ve vládě oslabila a vydělalo na tom hnutí STAN. Podle Havlíčka také Rakušan správně odhadl, že Antibabiš je mrtvé téma. I z těchto důvodů je Havlíček přesvědčený, že hnutí STAN ve volbách porazí ODS, potažmo koalici Spolu.

„Ale jakákoliv koalice se STAN je pro nás nepřijatelná. Spolupráce s kýmkoliv ze současné pětikoalice je nepřijatelná. Nemůžeme s nimi nic dělat. Dodrbali tuto zemi tak, že se to bude dávat dohromady další čtyři roky,“ míní Havlíček.

Lacina: Babiš útočí na instituce státu

Spolupráci vylučují i další politici, třeba již zmiňovaný ministr průmyslu a první místopředseda STAN Lukáš Vlček. „Těší mě, že je s mou prací ve vedení ministerstva průmyslu a obchodu spokojená i opozice, ale mohu vyloučit, že by docházelo ke sbližování Starostů a hnutí ANO,“ napsal CNN Prima NEWS Vlček.

Žádný prostor pro případnou vládní spolupráci s ANO nevidí ani místopředseda STAN a poslanec Jan Lacina. „Andrej Babiš a jeho družina se už tři roky systematicky pokouší otrávit českou společnost, destruuje parlamentní demokracii a neváhá k tomu použít jakýkoliv nástroj. Systematicky útočí na klíčové instituce státu a občanské společnosti. Jednou je to Senát, když v něm neuspěje, podruhé Český rozhlas a Česká televize,“ uvedl Lacina. „Babiš o nás mluví jako o polistopadovém zločineckém kartelu. Když nemůže tunelovat stát, tuneluje alespoň význam slov. Stručně řečeno: Spolupráce s ním a jeho politickou divizí Agrofertu je nepřijatelná a já ji zcela jednoznačně vylučuji,“ dodal.

To, že by docházelo k jakémusi příměří, odmítá i další místopředsedkyně STAN a poslankyně Michaela Šebelová. I ona řekla, že podle ní taktika Antibabiš nefunguje a Starostové ji proto nebudou ve volbách používat. „To ale rozhodně neznamená, že bychom s ANO mohli spolupracovat na vládní úrovni. S hnutím, které chce zrušit důchodovou reformu, oslabit veřejnoprávní média, jehož europoslanci v EP hlasují proti Ukrajině? V žádném případě,“ podotkla Šebelová.

Středočeská hejtmanka STAN Petra Pecková k tomu dodala, že pro ni nikdy nebylo smyslem jet Antibabiš program pro nic za nic. „Ale kritizovat to, co si kritiku zaslouží. A to budu dělat i nadále,“ uvedla.

Poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková CNN Prima NEWS řekla, že politika hnutí se zaměřuje na hledání konkrétních řešení problémů lidí, nikoliv na osobní útoky nebo vymezování se vůči jednotlivým politickým subjektům. Dlouhodobou strategií Starostů podle ní je, že se snaží vést kampaň konstruktivně a s důrazem na obsah.

„Ukazujeme, že politika může být slušná, věcná a zaměřená na zlepšování života lidí. Co se týče případné vládní spolupráce s ANO, jasně opakuji, co je dávno zřejmé. Je to za nás naprosto vyloučené. Naší prioritou je kromě řešení konkrétních problémů lidí také odpovědná správa země. A to v případě ANO, kde prioritou není zájem České republiky, ale populismus vedený především zájmy stranického lídra, jednoduše není možné,“ sdělila pro CNN Prima NEWS Pivoňka Vaňková.

Radši Motoristy než STAN, říká Juchelka

„Nemyslím si, že by k nějakému příměří docházelo. Mám pocit, že to je jen na první pohled. Je pravda, že chytře se věci snažíme dělat a je fajn, že si toho pan Havlíček všiml, děkujeme. Myslím, že spolupráce na vládní úrovni nebude možná skrz programové rozdíly,“ komentovala poslankyně STAN Barbora Urbanová. Jako příklad uvedla, že Starostové chtějí ponechat schválenou korespondenční volbu, důchodovou reformu a řadu dalších věcí, za které je ANO kritizuje.

Podle místopředsedy Sněmovny a poslance ANO Aleše Juchelky se nejedná o příměří, ale o návrat k pragmatické a reálné politice. „Neustále burcovat emoce Antibabišem a strašením nefunguje. Nemá to dlouhodobý účinek,“ míní Juchelka.

Na otázku, jestli by raději spolupracoval s některým z nových politických uskupení, které by se mohlo dostat do Sněmovny, nebo s extremisty, odpověděl: „Nelze dávat dohromady Motoristy, Stačilo!, SPD, Přísahu a k nim jako protiváhu Starosty. Motoristé jsou pro mě hodnotově ukotvenější než STAN, jako konzervativnímu politikovi mi jsou blíž. Zároveň nejsem příznivcem spolupráce se Stačilo! a SPD.“