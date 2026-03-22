Podle nového průzkumu STEM pro CNN Prima News se potvrzuje dominance hnutí ANO, které si drží podporu dlouhodobě nad hranicí 30 procentních bodů. Na druhém místě se s odstupem nachází hnutí STAN, které znovu předběhlo občanské demokraty, ti by skončili třetí.
Čtvrtou příčku by získali Piráti, kteří s osmi procenty překonali SPD o přesně jeden procentní bod. Pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do Sněmovny by nepřekročili Motoristé, kteří by získali 4,8 procenta hlasů. Mimo Sněmovnu by byli také TOP 09 a lidovci.
Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by dostalo 3,7 procent, což je větší podpora než mají lidovci, Zelení či TOP 09.