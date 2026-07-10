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Průzkum: Koalice ANO, SPD a Motoristů by ve volbách posílila, měla by 116 poslanců

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  7:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií
Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13 procent voličů, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5 procenta.

Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by se do Sněmovny dostali ještě Piráti se sedmi procenty, SPD se ziskem 6,5 procenta hlasů a Motoristé, kteří by dosáhli přesně na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory.

Ostatní uskupení by zůstala mimo Sněmovnu. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM mají shodně čtyři procenta hlasů. Pro lidovce by podle Medianu hlasovalo 3,5 procenta voličů a TOP 09 má nyní tříprocentní podporu. Obě opoziční strany v posledních sněmovních volbách kandidovaly s ODS v koalici Spolu. Volit hnutí Přísahu chtějí dvě procenta respondentů.

Oproti předchozímu průzkumu jsou změny v podpoře stran minimální, kolem jednoho procentního bodu. Výrazněji si pohoršilo hnutí STAN, které ve srovnání s květnem ztratilo dva procentní body a na druhé místo se vrátila ODS.

Volby by vyhrálo ANO, s SPD má většinu. Motoristé by neuspěli

Statistická odchylka činí ve volebním modelu Medianu 1,5 procentního bodu u menších stran a 3,5 procentního bodu u větších uskupení. Červnového průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů starších 18 let.

ANO by v hypotetických červnových volbách po přepočtu získalo ve dvousetčlenné Sněmovně 86 poslaneckých mandátů, ODS 34, STAN 32, Piráti 18, SPD 17 a Motoristé 13. Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by získala většinu 116 poslanců, nyní jich má 108.

K volbám by v červnu přišlo 59 procent oprávněných voličů, vyplývá z průzkumu. Ochota zúčastnit se voleb je tedy zhruba o deset procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny loni v říjnu.

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