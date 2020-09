Nový průzkum dal ANO přes 30 procent. Vypadly by SPD, STAN, TOP 09 i KDU-ČSL

11:23 , aktualizováno 12:14

Pokud by se volby do Sněmovny konaly v září, zvítězilo by opět hnutí ANO. Agentura CVVM mu přisoudila 31,5 procenta hlasů, tedy více než v červenci, kdy informovala o 29procentní podpoře. Piráti si na druhém místě upevňují postavení nejsilnější opoziční strany, ODS je až třetí. Do Sněmovny by se přes pětiprocentní hranici dostalo celkově jen pět stran. Vypadla by čtyři uskupení: SPD, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.