Nové sportovní haly i knihovny. Politici doručují mnoho slibů těsně před volbami

Sportem k politickým bodům
Nová sportoviště se v září otevřela v mnoha koutech republiky. Zimní stadion se dvěma ledovými plochami a moderním zázemím pro 500 diváků o prvním říjnovém víkendu otevřelo Uherské Hradiště v čele se starostou Čestmírem Boudou (KDU-ČSL). Objekt v hodnotě takřka 450 milionů korun patří mezi největší investice města v posledních letech.
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Hradiště otevřelo nový zimní stadion za půl miliardy. Má dvě ledové plochy
Na sportoviště se zaměřili také v Plzni. V tamních Černicích vznikl moderní sportovní areál za 67 milionů korun a víceúčelový areál Predator Park s běžeckým oválem, překážkovou dráhou a workoutovými prvky otevřeli mezi Zadními Skvrňany a Křimicemi.
Žďár nad Sázavou oficiálně v polovině září otevřel nový streetpark pro neorganizovaný sport ve sportovním areálu Bouchalky u zimního stadionu. Významná investice města proměnila plochu u řeky Sázavy o rozloze téměř 0,7 hektaru v moderní sportovní zázemí.
Výraznou modernizací prošel plavecký bazén Evžena Rošického v Jihlavě. „Jsem rád, že se po více než roce do bazénu znovu vrátili sportovci a zase se tu může naplno plavat,“ řekl k jeho zářijovému zprovoznění jihlavský primátor Petr Ryška (ODS). Na konci září město navíc otevřelo kompletně přebudovaný Saunový svět. „Celý projekt Saunového světa a bazénu pro kojence a batolata financují Služby města Jihlavy úvěrem. Město se zavázalo, že bude po dobu deseti let přispívat šest milionů korun ročně, tedy celkem 60 milionů korun,“ uvedl Ryška.