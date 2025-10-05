Sterzik po debaklu Stačilo! prosí o peníze na uhlí, elektřinu i hodiny klavíru

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, zveřejnil první příspěvek po volebním neúspěchu. Svým voličům děkuje a zároveň je žádá o finanční pomoc. Otevřeně přiznal, že peníze potřebuje na běžné životní náklady – od elektřiny po hodiny klavíru pro děti. Stačilo!, za které kandidovali i komunisté a sociální demokraté, získalo jen 4,3 % a do Sněmovny se nedostalo.

„Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale podpora na zaplacení účtů,“ napsal Sterzik. Dodal, že příspěvky by použil například na „uhlí do sklepa, elektřinu, benzín nebo hodiny klavíru pro děti“.

Odkazuje přitom na číslo účtu, které jeho příznivci znají z dřívějších sbírek. A zdůrazňuje, že všechny dary budou řádně zdaněny. „Čtyřicet procent si vezme stát,“ připomněl.

„Tři roky jste drželi mě i moji rodinu. Teď už to nebude podpora pro projekt, ale pro mě samotného,“ napsal dále. Sterzik kandidoval jako jednička hnutí v Jihomoravském kraji.

Někteří mu vyjádřili podporu, jiní se však podivují nad tím, že politik, jehož hnutí hospodařilo s desítkami milionů korun, nyní žádá veřejnost o osobní příspěvky.

Hnutí Stačilo!, jehož byl lídrem, se do Sněmovny nedostalo a skončilo se ziskem 4,3 % hlasů. Sterzik tak podle svých slov stojí „na rozcestí“ a přemýšlí, zda má pokračovat v dosavadní práci.

Stačilo! si na kampaň půjčilo 30 milionů korun, ručí budovou KSČM

Hnutí Stačilo! si podle vyjádření své partnerské KSČM vzalo od Fio banky půjčku ve výši 30 milionů korun, za kterou ručí svým stranickým sídlem v Brně. Sterzik tehdy tvrdil, že hospodaření hnutí i jeho spolku Institut českého venkova je „zcela transparentní“.

Sterzik v závěru statusu naznačuje, že jeho další působení bude záviset právě na ochotě čtenářů přispět. „Pokud ne, nic se neděje, půjdu do práce a budu zase psát po večerech,“ uzavřel svůj příspěvek.

Stačilo! to nestačilo. Věřte nám, my nekončíme, vzkazuje Konečná
Daniel Sterzik vchází do hotelu kolem 14. hod. Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025)
Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu Vista v Ostravě kde sleduje výsledky parlamentních voleb 2025. (4. října 2025)
Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu Vista v Ostravě kde sleduje výsledky parlamentních voleb 2025. (4. října 2025)
Lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák na tiskové konferenci společně s lídryní KSČM Kateřinou Konečnou. (16. května 2025)
