Boj o Sněmovnu a staří známí. Kalousek se drží v pozadí, vrací se Bobošíková

Ještě před Vánoci přitom vše nasvědčovalo tomu, že se tak stane. „Dovolte, abych Vás informovala, že Tomáš Březina (zakladatel firmy BEST, a. s., která vyrábí zámkovou dlažbu) zakládá ve spolupráci s Miroslavem Kalouskem Konzervativní občanskou stranu. Podpořte prosím vznik této strany Vaším podpisem,“ žádala za Březinův tým Štěpánka Marková vybrané politiky i expolitiky v e-mailové zprávě, kterou získala i MF DNES. A to s komentářem, že nová strana by se měla registrovat kolem 10. ledna.

Politologové ale Konečnou před spojenectvím s Bobošíkovou varují.