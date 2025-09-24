Dozimetr, nebo Čapí hnízdo? Politici se pohádali o to, co je větší zločin

Emotivní výměnu názorů přinesl v úterním pořadu CNN Prima News 360° David Pražák, když se pustil do hnutí STAN kvůli penězům, které mělo v rámci kauzy Dozimetr údajně dostávat v hotovosti. Poslanec ANO v té souvislosti poukázal na to, že tato prohlášení zazněla u soudu v úterý i ve středu. Na jeho slova reagovala Věra Kovářová a následně došlo i na názorový střet s Janem Skopečkem.

V úterní politické diskusi se opět rozhořela debata o kauze Dozimetr, která momentálně rezonuje u českých soudů. Ve slovní přestřelky byli zástupci hnutí STAN a hnutí ANO, kteří se vzájemně obviňovali z korupčních praktik a dvojího metru při posuzování politických skandálů.

Diskuse se rychle stočila k otázce financování politických stran, konkrétně hnutí STAN. David Pražák vznesl dotaz na základě mediálních citací svědectví u soudu, podle kterých se měly peníze politickým stranám předávat v hotovosti.

Podle Pražák, který citoval média, která referovala o výpovědi u soudu, si měly přerozdělovat stejným dílem strany STAN a TOP 09 v hotovosti. Podle něj tato tvrzení nezávisle na sobě potvrdili již dva lidé. Peníze se údajně nejen v hotovosti dávaly, ale také v hotovosti vracely.

Poslankyně Kovářová z hnutí STAN se proti těmto obviněním ostře ohradila. Zdůraznila, že výpovědi obviněných u soudu nemusí být pravdivé, protože obvinění „chrání svoji kůži“ a mohou lhát. Argumentovala, že o vině a spáchání trestného činu, jako je korupce, musí rozhodnout soud na základě důkazů. Dále odmítla princip kolektivní viny a připomněla, že v kauze Dozimetr se jednalo o jednoho bývalého člena hnutí STAN, zatímco do případu byly zapleteny i jiné politické subjekty.

Reakce Víta Rakušana

Předseda STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že jeho hnutí nemá žádné peníze, které by jen vzdáleně měly nějaké dočinění s korupční kauzou Dozimetr. „V našem účetnictví jsme nalezli dar z roku 2014, který souvisel s Pavlem Kosem. Byl poslán na dobročinné účely a v našem financování už ho dávno nemáme,“ uvedl. Připustil ale, že se na hnutí „nalepili mafiáni“.

„Přijali jsme taková pravidla, že naše hnutí asi rok a půl vůbec nepřijímalo žádné finanční prostředky od právnických osob, ale jenom od fyzických osob. Očistili jsme všechno, změnili jsme vedení. V našem vedení není v současné době nikdo, kdo by se v životě setkal s nějakým panem Redlem,“ zdůraznil.

Pražákovi vyčetla, že se uchyluje k šíření „špíny a pomluv“. Debata následně eskalovala, když se začaly porovnávat různé politické kauzy. David Pražák argumentoval, že média jsou plná článků o kauze Dozimetr a zmínil i další podezření, například že se „poradce pana premiéra se scházel nahý někde v sauně a řešil opět černé peníze pro ODS“.

Na to Jan Skopeček reagoval protiútokem a ptal se, proč jeho politické hnutí neuplatňuje stejně přísný metr na své vlastní členy. Proč jste ostrý jenom vůči všem ostatním?,“ zeptal se a připomněl případy primátorů ze severních Čech obviněných z korupce nebo kolegy ze středočeského zastupitelstva, který byl obviněn za činy spojené s výkonem své politické funkce.

Kritizoval také postoj k bývalému premiérovi Andreji Babišovi, který stál před soudem. Pražák se bránil tvrzením, že kauzy jako Čapí hnízdo byly „mimo politiku“ a nešlo o korupční kauzy. To však Skopeček okamžitě odmítl s tím, že jejich kolega ze středních Čech byl obviněn za to, „co dělal v politické funkci“.

Hnutí ANO povede do voleb v Libereckém kraji poslanec David Pražák. Je také neuvolněným místostarostou Semil.
Kandidát na hejtmana Libereckého kraje David Pražák (ANO). (29. srpna 2024)
Poslanci projednávají žádost vlády o prodloužení nouzového stavu do konce května. Na snímku místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová z hnutí STAN. (29. března 2022)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Michal Redl. (24. září 2025)
7 fotografií
