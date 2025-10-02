„Nejlepší lídr pro naši zemi.“ Babiše před volbami podpořila i odloučená manželka

  20:13
Monika, odloučená manželka šéfa hnutí ANO a kandidáta na post premiéra Andreje Babiše, vyjádřila ve videu podporu svému bývalému manželovi. Příspěvek zveřejnil Babiš na svém instagramovém profilu den před prvním kolem voleb.
Monika Babišová a Andrej Babiš (2018)

Monika Babišová a Andrej Babiš (2018) | foto: Profimedia.cz

Monika Babišová
Manželka prezidentského kandidáta Monika Babišová hladí na mítinku na...
Prezidentský kandidát Andrej Babiš na sociálních sítích ukázal, jak se ženou...
Prezidentský kandidát Andrej Babiš na sociálních sítích ukázal, jak se ženou...
Babišová ve videu, které Babiš umístil na Instagram, oslovuje především nerozhodnuté voliče. Na svém exmanželovi oceňuje jeho pracovitost, houževnatost a sociální cítění.

„Stará se o lidi a chce pro ně jen to nejlepší. Ačkoliv to s ním někdy není jednoduché, vždy splní, co slíbí. Myslím si, že by byl nejlepším lídrem pro naši zemi i pro nás lidi,“ říká Babišová ve videu.

Babiš připojil k příspěvku vděčný popisek: „Děkuju, Moni️“ a přidal k němu emotikon srdíčka.

Děkuju, Moni ❤️

2. října 2025 v 19:01
Na závěr videa Babišová vyzývá voliče, aby k volbám přišli a dali svůj hlas hnutí ANO – v Moravskoslezském kraji, kde je Babiš lídrem kandidátky, přímo jemu.

Monika a Andrej Babiš spolu tvořili pár 30 let a v roce 2017 uzavřeli manželství. Mají dceru Vivien a syna Frederika. V dubnu 2024 oznámili rozchod, vzájemně se však nadále podporují, jak dokazuje i čtvrteční video.

