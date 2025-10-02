„Nejlepší lídr pro naši zemi.“ Babiše před volbami podpořila i odloučená manželka

Babišová ve videu, které Babiš umístil na Instagram, oslovuje především nerozhodnuté voliče. Na svém exmanželovi oceňuje jeho pracovitost, houževnatost a sociální cítění.
„Stará se o lidi a chce pro ně jen to nejlepší. Ačkoliv to s ním někdy není jednoduché, vždy splní, co slíbí. Myslím si, že by byl nejlepším lídrem pro naši zemi i pro nás lidi,“ říká Babišová ve videu.
Babiš připojil k příspěvku vděčný popisek: „Děkuju, Moni️“ a přidal k němu emotikon srdíčka.
Na závěr videa Babišová vyzývá voliče, aby k volbám přišli a dali svůj hlas hnutí ANO – v Moravskoslezském kraji, kde je Babiš lídrem kandidátky, přímo jemu.
Monika a Andrej Babiš spolu tvořili pár 30 let a v roce 2017 uzavřeli manželství. Mají dceru Vivien a syna Frederika. V dubnu 2024 oznámili rozchod, vzájemně se však nadále podporují, jak dokazuje i čtvrteční video.