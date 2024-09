Vítězné ANO bude za volby ročně dostávat 73 milionů korun, Piráti jen statisíce

Proti volbám před čtyřmi lety nejvýrazněji posílilo ANO, když získalo o 114 krajských zastupitelů víc. KSČM má navíc 19 mandátů, ODS sedm. Stejný počet zastupitelů nově získalo i PRO, pro které to byly první krajské volby. Čtyři dodatečné mandáty si připsal STAN.

I ekonomickým vítězem krajských voleb se jednoznačně stalo hnutí ANO. Za dalších 114 krajských zastupitelů získá o 28,5 milionu korun ročně víc. Celkem bude dostávat 73 milionů korun.

Naopak zásadně si pohoršili vládní Piráti, kteří přišli o 96 zastupitelů z 99 a zůstali jim jen tři. Přijdou tedy o 24 milionů korun a za tři zastupitele budou dostávat jen 750 000 ročně. Příspěvky na mandát činí 250 000 korun ročně za člena zastupitelstva kraje a hlavního města.

Po debaklu ve volbách předsednictvo Pirátů rezignovalo na své funkce. „Vedl jsem Pirátskou stranu bezmála 15 let a od té doby jsme od party dobrovolníků došli až do českého a Evropského parlamentu a do vlády. Naši lidé se vždy snažili ve všech patrech politiky odvádět dobrou práci pro lidi a dodávali reálná zlepšení. Přesto se nám ji opakovaně nepodařilo obrátit ve slušný volební výsledek,“ napsal na X ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Republikové předsednictvo Pirátů na základě výsledků v krajských a senátních volbách rezignuje na své funkce ve vedení strany. Kromě předsedy Ivana Bartoše i místopředsedkyně a poslankyně Klára Kocmanová, europoslankyně Markéta Gregorová a zastupitelka obce Krnsko Dominika… https://t.co/RIToTBDanX oblíbit odpovědět

Na skutečnost, že budoucnost Pirátů značně ovlivní nižší státní příspěvky za mandáty, upozornil pro iDNES.cz politolog z ČZU Milan Školník. „Je to velké zklamání v tom, že pokud Piráti takto vyklidí kraje, tak v ten moment budou personálně destabilizovaní pro volby do Sněmovny, protože už nebudou mít takové zázemí v podobě krajských politiků a nezapomínejme také, že za mandáty dostávají strany příspěvky. Pro Piráty to bude velká ztráta,“ vysvětlil.

Dodal, že finanční příspěvek může naopak pomoct koalici Stačilo! v přípravě na parlamentní volby. Ta získala 40 mandátů v 11 krajích a získá tak ze státního rozpočtu deset milionů korun.

Vládní ODS získala letos oproti roku 2020 o sedm zastupitelských mandátů víc, celkem jich bude mít 106. Získá tedy celkem 26,5 milionu korun ročně. O čtyři zastupitele si polepšili Starostové a celkem jim připlyne 18,25 milionu korun ročně. Opoziční hnutí SPD přišlo o tři zastupitele, a získá tak na příspěvku rovných osm milionů korun ročně. Vládní TOP 09 získá se 16 zastupiteli čtyři miliony korun ročně.

V praxi výplata příspěvku vypadá tak, že se vyplácí na žádost strany a hnutí. „Ministerstvo financí následně ověří počty mandátů zastupitelů krajů dle politických stran a hnutí u krajských úřadů. Výplata poté probíhá po celé volební období každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách pozadu. V návaznosti na ověření počtu mandátů MF zohlední výsledky z voleb konaných v září 2024 ve výplatě příspěvku na činnost zpětně za 4. čtvrtletí 2024,“ řekl iDNES.cz mluvčí resortu Petr Habáň.

Celkem se letos do krajských zastupitelstev probojovalo 28 uskupení, o dvě méně než před čtyřmi lety. Rozdělila si mezi sebe 685 mandátů. Počet krajských zastupitelů se proti předchozímu volebnímu období o deset zvýšil, protože plzeňské zastupitelstvo nově bude mít 55 místo 45 členů. Je to kvůli tomu, že počet obyvatel kraje přesáhl 600 000.