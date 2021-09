Má krátké vlasy, ale je to žena. Lidovci to zkoušejí s „vtipem“

Kandidátka do Sněmovny v Jihomoravském kraji Marie Jílková na Twitteru zveřejnila „pokus“, ve kterém vystupuje spolu s tamějším hejtmanem Janem Grolichem. „Budou volby a toto je Marie Jílková. Má krátké vlasy, ale nenechte se zmást, je to žena,“ zaznívá mimo jiné ve videu.

Přestože Jílková se snažila položit důraz na humorné vyústění celého pokusu, řeč jejího těla naznačuje, že se z toho ve své kůži úplně dobře necítila. Spot si vysloužil své příznivce i potlesk za originalitu, jiní komentující ale upozorňují na šovinismus a urážení žen.



Považujete spot za vtipný? Ano 20 Ne 29

Konzervativní pohled na to, co je údělem mužů a žen ve společnosti, není u lidovců povětšinou spojených s učením římskokatolické církve ničím novým.

Zájmu veřejnosti o genderovou vyváženost, která je v politice letos silnější než kdy dřív, se pokusil využít lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Ostré debaty vyvolal anketou, zda si jeho sledující v čele lidovců umí představit ženu. Sám politik otázku hájí a dodává, že chce na podobné téma v budoucnu dělat další osvětu. Diskuze, kterou zamořilo i mnoho ironických odpovědí, ho nepřekvapila. „Ať si lidé ‚hejtují‘, to není důležité. Důležité je, že mají potřebu se k tomu vyjadřovat,“ uvedl.

Poklidnou hladinu víkendového zpravodajství rozvířil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. V předvolebním rozhovoru pro Deník N řekl, že lidovci budou požadovat záruky, že případná vládní koalice s jejich účastí neschválí manželství pro stejnopohlavní páry. Pak však po chladné reakci potenciálních partnerů z řad Pirátů a STAN z tohoto postoje vycouval.

Podobný postoj k manželství pro všechny má ovšem i koaliční kolega z ODS Petr Fiala. „Nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené,“ napsal také ve své knize Petr Fiala od A do Z.

Do předvolebních průzkumů výrazně zasahuje také iniciativa Jsme fér. Ta nepodporuje žádnou konkrétní stranu, ale jednotlivé kandidáty, kteří jsou pro to, aby gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti či osvojit dítě partnera. Iniciativa ve svém volebním spotu vyzývá, aby voliči tzv. kroužkovali kandidáty, kteří manželství pro všechny podporují.

Podle posledního průzkumu, při kterém iniciativa oslovila 1120 možných poslanců a poslankyň, manželství pro všechny podporuje 180 kandidátů do Sněmovny. Jednotlivé strany pak dostali známku jako ve škole. Výsledky celého průzkumu jsou k nahlédnutí na webových stránkách jsmefer.cz.