Úspěch jde za silnými kandidáty s vazbou na region, říká Rakušan

Hnutí STAN vyhrálo pro senátní volby v jedenácti obvodech, jak to vnímáte?

Je to zásadní úspěch hnutí STAN, řekl bych jeden z těch historických, které jsme za naší existenci zažili. Máme sedm nových senátorů, čtyři vlastní mandáty jsme obhájili, z toho jeden už v prvním kole. Budeme teď mít nejsilnější senátorských klub a STAN skutečně v senátních volbách zvítězil. Poděkování patří voličům i našim regionům, které dbali na to, jaké kandidáty vyberou.

Co je podle vás klíčem k úspěchu? Samotní kandidáti?

V regionech byli kandidáti, kteří měli životní příběh. Nejsou to jen starostové měst a obcí, i když to tak často je, ale jsou to silné regionální osobnosti, které se přesně hodili na tento typ voleb. A přesně to hnutí STAN umí. Některé strany a hnutí na kandidátky vybírají zasloužilé straníky, kdežto my vybíráme lidi, kteří v regionech mají svojí stopu a jejichž stopa je pozitivní. Takoví lidé pak mají i důvěru voličů.

Křesel máte hodně, komu jste tedy ty voliče vzali?

V senátních volbách jsme měli tradičně úspěch. Sice ne takový, ale měli jsme ho. A když se podíváme do úspěšných regionů, tak jsou to místa, kde dříve uspěly velké strany. Takže se nám povedlo přesvědčit voliče jak napravo, třeba i u ODS v jejích tradičních regionech, tak nalevo – například na Frýdeckomístecku nebo Chebsku. To zase dokazuje, že když tam kandidují silné osobnosti s vazbou na region, dá se vyhrát i tam.

A podpoříte stávajícího šéfa Senátu Miloše Vystrčila?

To je ještě otázkou, náš senátorský klub se bude scházet zítra. Miloš Vystrčil byl určitě kvalitním předsedou Senátu a máme ve svých řadách několik lidí, kteří by tuto funkci dokázali zastávat stejně dobře. Uvidíme, jestli bude platit pravidlo, že nejsilnější senátorský klub nominuje svého kandidáta, nebo ne. Všechno se to ukáže po zítřejších vyjednáváních a my jsme v tomto hnutí, které dá na rozhodnutí vlastních senátorů. Uvidíme tedy, jestli se rozhodnou nominovat, nebo nerozhodnou. Ale i když k tomu dojde, je potřeba dobře vyjednávat. Rozhodně nemáme v Senátu většinu.

Máte největší senátorský klub, budete teď protiváhou vládě?

Budeme. Je potřeba, aby ten největší senátorský klub nesl zodpovědnost za nejednoduchou dobu, která tady je. Za dobu, kdy premiér místo uznání vlastní viny lidem vyhrožuje. Za dobu, kdy prezident nechává minimálně verbálně zkrachovat velkou část živnostníků. Je prostě potřeba, aby tady byla protiváha této politice. Senát jako celek může politiku utvářet a nejsilnější senátorský klub v tom může hrát významnou roli.

Je to pro vás závazek i do parlamentních voleb? Minulý týden jste byli úspěšní i v krajských volbách.

To spíš dovnitř našeho hnutí. Je to velká vzpruha, posílení a pevnější zapsání hnutí STAN na českou politickou mapu. To už je teď neoddiskutovatelné. Nejsme už žádným regionálním hnutím, ale celostátní politickou silou, která má teď dokonce největší klub v horní komoře Parlamentu a s velkým úspěchem v krajských volbách. Takže se to podepíše na našem sebevědomí ve vyjednávání a vůbec ve strategii pro příští měsíce. Ale není to něco, co by způsobilo, že bychom náhle zpychli. My si samozřejmě uvědomujeme svoje limity. Víme, kde máme zapracovat, víme, že preference pro parlamentní volby by měly výrazně vzrůst, ale je to dobrý odrazový můstek.

Mluvil jste o vystoupení Andreje Babiše jako o vyhrožování lidem zavřením všeho, ale vy sám byste byl pro lockdown, nebo ne?

Uvidíme, s čím vláda přijde. Na druhou stranu, pokud je nějaká šance aspoň nějaké segmenty ekonomiky udržet ještě v běhu, tak jsem samozřejmě pro. Byť se ta čísla vyvíjí opravdu velmi pesimisticky. Já bych ale také čekal, že vláda řekne, že je to její zodpovědnost.

Prezident Miloš Zeman se také v posledním rozhovoru opřel do šéfa BIS Michala Koudelky, kterého opět nepovýšil na generála. Řekl mimo jiné, že na něj má složku, kterou chce premiérovi předat. To není standardní.

Zaprvé: Já si pana Koudelky vážím i v rámci svojí práce v Parlamentu. Díky tomu, že se bezpečnostní politice věnuji, jsem ho poznal jako velkého profesionála, který z mého pohledu žádné zásadní chyby nedělá a věci označuje pravými jmény. Občas asi tak pravými, že to panu prezidentovi není milé. A zadruhé: I kdyby existovala nějaká složka, tak to, co pan prezident předvedl, je naprosto bezprecedentní a myslím, že naši spojenci na západ od hranic jenom kroutí hlavou. Prostě pokud existují nějaké materiály v rámci působení v bezpečnostním resortu, tak ty se předávají v tom nejdiskrétnějším režimu. A ne tak, že se něco naznačí v médiích. To je absolutně nevídané, co pan prezident předvedl.