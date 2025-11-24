Jedněmi dveřmi ho vykázali, on se opětovně pokouší vrátit jinými. Miroslav Ševčík na Vysoké škole ekonomické (VŠE) působí více než 40 let, mezi lety 2010 až 2018 a 2022 až 2023 byl děkanem národohospodářské fakulty.
Většinu jeho druhého funkčního období se ho ale rektor Petr Dvořák pokoušel odvolat kvůli kontroverznímu vystupování. Senát čítající 31 členů od 13 hodin bude nového rektora vybírat právě mezi Dvořákem a Ševčíkem. Nový rektor se funkce ujme 1. dubna 2026.
Redakce iDNES.cz požádala oba muže o vyjádření, co by v příštích čtyřech letech chtěli ve funkci rektora udělat. Ševčíka se pak zeptala, zda je podle něj slučitelné být rektorem a zároveň poslancem. Ani jeden z nich ale nereagoval.
Poslanec Miroslav Ševčík chce vést VŠE. Utká se s rektorem, který ho dříve odvolal
Před jedenácti dny měli oba prezentaci před studenty a akademiky, na které představovali své vize. Ševčík tam mluvil o potřebě debyrokratizace, kritizoval rozpočtovou politiku školy a údajné ideologické postupy. Dvořák zase mluvil například o tom, že je potřeba pokračovat v digitalizaci a modernizaci výuky a krátce zmínil i to, že za odvoláním Ševčíka z čela národohospodářské fakulty si stojí.
Ševčík u soudu neuspěl
Dvořák Ševčíka odvolal po jeho účasti na několika protivládních demonstracích. Vadilo mu, že to negativně dopadá na pověst celé univerzity. Poslední kapkou byl protest na Václavském náměstí v březnu 2023. Ševčík se připletl do davu lidí, který se pokusil vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku.
Kontroverze Miroslava Ševčíka
● V roce 2014 děkan VŠE Miroslav Ševčík uvázl na dálnici D5 v koloně, ze které se dostal pomocí použití modrého majáčku. Po jeho nasazení odjel v protisměru v pruhu pro sanitky. Zdůvodňoval to tím, že v autě měl zraněnou osobu.
● Dříve působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle Seznam Zpráv Ševčík před sněmovními volbami v roce 2021 využil školní databázi kontaktů k předvolební agitaci.
● V březnu 2023 byl mezi lidmi, kteří se ke konci protivládní demonstrace na Václavském náměstí pokusili vniknout do budovy Národního muzea a střetli se s policií. Ševčík tvrdí,že v davu pouze pomáhal zraněnému muži.
● Během pandemie Ševčík kritizoval proticovidová opatření. Studentům přednášel o „covidismu“ coby „snaze o nastolení nového společensko-ekonomického zřízení“.
Ševčík pak tvrdil, že pouze šel náhodou kolem, rektora však nepřesvědčil. Dvořák nejprve zažádal Akademický senát národohospodářské fakulty, aby děkana odvolal. Fakultní senát jej ale podržel. O Ševčíkově následně hlasoval celouniverzitní senát, který rektorovi umožnil jej odvolat. Stalo se tak v prosinci 2023. Ševčík kvůli tomu Dvořáka zažaloval, u soudu neuspěl.
Jen o pár měsíců později se Ševčík do vedení národohospodářské fakulty vrátil. Nová děkanka Adéla Zubíková si jej vybrala jako svého proděkana. Ševčík ve vedení fakulty vydržel do letošního jara, kdy odešel z vlastního rozhodnutí. Zdůvodňoval to tím, že na něj Dvořák vyvíjí „politicky a ideově motivovaný“ nátlak.
Nedlouho poté Ševčík oznámil kandidaturu v podzimních volbách. Stal se jako nestraník jedničkou kandidátky SPD v Jihomoravském kraji. Do Brna si dal i trvalé bydliště. Na univerzitě zůstal jako odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky. V říjnu byl zvolen poslancem.
Kvůli všemu popsanému Ševčík Dvořáka viní z popírání svobody projevu a totalitních praktik. „Rektor připustil, že pokud mu nepolíbím prsten a nebudu se chovat podle jeho představ, fakultu by mohl rozpustit. To je projev stalinismu,“ prohlásil Ševčík loni v rozhovoru pro iDNES.cz.
Dvořák naproti tomu tvrdí, že se Ševčíkovými názory problém nemá, vadí mu ale, že bývalý děkan nemá sebereflexi a svým jednáním podněcuje negativní reakce.
Dvořák se rektorem VŠE stal v roce 2022. Na univerzitě působí podobně dlouhou dobu jako Ševčík. V minulosti byl prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost a děkanem fakulty financí a účetnictví.