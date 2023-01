KOMENTÁŘ: Referendum o vládě a o Babišovi

První kolo prezidentských voleb žádné velké překvapení nepřineslo. Do finále postoupili téměř s rovnocenným počtem hlasů kandidáti, kteří reprezentují opačné póly současné české společnosti. Jednoduše řečeno, stejně jako v předchozích dvou přímých volbách prezidenta Miloš Zeman usiloval o hlasy těch chudších a méně viditelných voličů, přičemž proti němu stál dvakrát kandidát bohatších voličů z měst. Teď je tu místo Zemana Andrej Babiš a tím, ke komu se upínají naděje druhého tábora, je Petr Pavel. Opakuje se scénář, na který jsme si zvykli. Proto se dá také celkem lehce odhadnout, co nás v příštích dvou týdnech čeká. Bude to boj doslova o každý hlas.