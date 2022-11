POLITICKÝ DIÁŘ: Mezi Babišovými protikandidáty začíná řež

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Mezi podporovateli kandidátů, kteří by v boji o post prezidenta chtěli porazit Andreje Babiše, začíná vřava. Pomalu totiž přichází to, co se dalo očekávat. Zvláště poté, co koalice SPOLU v čele s premiérem Petrem Fialou podpořila trojici lidí – Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera, píše ve svém komentáři zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář.